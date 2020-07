Descartan presencia de taxis piratas en Xalapa

julio 29, 2020

Regina Montes. Xalapa. El delegado de Tránsito en Xalapa, Miguel Ángel López Ortega, reveló que al momento no han detectado taxis “pirata” o motocicletas con documentación falsa, pero que están alerta y en coordinación con las corporaciones de seguridad para prevenir el delito.

Explicó que hay total coordinación con la dirección General de Transporte Público y a través de sus delegaciones están colaborando para que de existir un vehículo que sea pirata o no reúna las condiciones idóneas se dé parte a transporte público y se eviten actos delictivos.

“Esta coordinación se extiende a la Policía Municipal y estatal y estamos todos coordinados en ese tipo de acciones y desde luego que estamos consolidando una estrategia para poder abatir ese tipo de situación si es que existe por ahí algún vehículo anormal”, dijo.

No obstante, reiteró que no han detectado ningún taxi “pirata” o que no reúna requisitos, pero los operativos son constantes.

“Nosotros en las revisiones que estamos efectuando en los diversos operativos o intervenciones que realizan nuestros elementos no se ha advertido que se haya encontrado una licencia con rastros de documentos falsos”, dijo respecto a las motocicletas.

Advirtió que de encontrar algún documento dudoso o que no aparezca en el sistema, se pone a disposición de la Fiscalía General del Estado y será ésta quien se encargue de investigar si es o no un documento idóneo para poderse utilizar y de lo contrario, tendrá que ejercer su facultad de investigación.

No obstante, apuntó que al momento no han detectado un caso similar por lo que no se ha puesto a disposición a ningún conductor por esa razón.