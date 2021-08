Descartan sanciones para quien no use cubrebocas en Xalapa

agosto 17, 2021

Regina Montes. Xalapa. La síndica del Ayuntamiento de Xalapa, Aurora Castillo Reyes, dijo que en Xalapa no se aplicarán medidas coercitivas como la aplicación de multas a quien no use el cubrebocas pues seguirán optando por el diálogo y la corresponsabilidad ciudadana.

“No hemos hecho esta cuestión de llegar a esa acción coercitiva, hemos llamado siempre al diálogo, a la corresponsabilidad que tienen los ciudadanos de cuidarnos. Una cosa son las acciones que la autoridad hace y otras la corresponsabilidad de los ciudadanos de cuidarse”, dijo.

Sostuvo que se ha insistido en la necesidad de seguir las medidas sanitarias como el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y guardar la sana distancia, sin acciones coercitivas.

La sindica dijo que es innecesario multas a quien no use cubrebocas aun cuando hay gente que sigue negándose a ello.

Reconoció que sigue habiendo personas que no creen en la vacuna contra el Covid-19 y que varios de ellos ahora están hospitalizados.

“Lo que creo es que debemos hacer un llamado a la ciudadanía, tenemos una gran oportunidad de vacunarnos todas y todos, es una vacuna gratuita, es un gran esfuerzo de todas las áreas, la Guardia Nacional y todos para vacunarse”, abundó.

Según datos del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, al menos el 50 por ciento de los pacientes que están en terapia intensiva en las unidades de Servicios de Salud de Veracruz, son jóvenes que no están vacunados.

También ha dicho que las vacunas contra Covid-19 tienen eficacia para la protección de la vida como son de los laboratorios Sinovac, CanSino, Pfizer y AstraZeneca, por lo que todas están contribuyendo a que las personas en su mayoría no tengan síntomas graves que requieren de una terapia intensiva, tubo endotraqueal y un ventilar mecánico.