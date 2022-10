Desde Chilapa, Guerrero, AMLO reitera que no buscará reelección, será el pueblo quien signara a su sucesor

octubre 21, 2022

Carlos Guzmán | Enviado, Chilapa, Guerrero. Al iniciar la gira de trabajo de este fin de semana por el estado de Guerrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador refrendó ante el pueblo de esa entidad los compromisos de desarrollo y bienestar.

“Vengo a reafirmar el compromiso de seguir apoyando, de seguir ayudando al pueblo de Guerrero y, de manera especial, a los pobres, a los indígenas, a la gente que más lo necesita”, subrayó el primer mandatario de la nación.

En este municipio guerrerense, el primer mandatario sostuvo que el Gobierno de México prioriza a las comunidades marginadas del país al distribuir más presupuesto público como un acto de justicia.

“Estamos avanzando en Guerrero, (…) hay tres estados de la República de los 32 que reciben más apoyo para la gente pobre: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Vamos a continuar con todos los apoyos, atendiendo a los jóvenes para que no los enganchen, que no se los lleven, para que sufran en las filas de la delincuencia”, apuntó en las instalaciones del Conalep Chilapa 133.

En las comunidades más apartadas, dijo, la población accede a Becas para el Bienestar Benito Juárez, desde preescolar hasta universidad. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro contribuye en la generación de empleos.

“Que el que no esté estudiando o el que no tenga trabajo sea tomado en cuenta, que trabaje como aprendiz mientras se va a formando y reciba un salario mínimo para que, repito, no se vea obligado a tomar el camino de la delincuencia y, si está estudiando, beca desde preescolar hasta la universidad, que tengan todos sus becas”, explicó.

En el municipio de Chilapa de Álvarez, los Programas para el Bienestar benefician a:

-2 mil 206 estudiantes de nivel superior y 13 mil 700 alumnos de bachillerato que obtienen becas.

-408 planteles educativos que forman parte de La Escuela es Nuestra.

-8 mil 812 adultos mayores y mil 482 personas con discapacidad a través de una pensión.

-2 mil 266 niñas y niños de madres trabajadoras.

-3 mil 102 inscritos en Producción para el Bienestar.

-782 campesinos de Sembrando Vida

La construcción de tres sucursales del Banco del Bienestar en Chilapa abonará al cobro directo de los apoyos sociales. Además, el jefe del Ejecutivo recordó la entrega gratuita de fertilizantes a 15 mil 608 productores del campo.

De acuerdo con el censo de población en el municipio guerrerense hay 123 mil 722 habitantes, es decir, 29 mil 650 familias y los beneficiarios de los Programas para el Bienestar ascienden a 48 mil 378.

“Es decir, casi en todas las casas llega cuando menos un apoyo del presupuesto público, que es dinero del pueblo”, indicó.

El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, destacó que estas iniciativas mejoran las condiciones de la población más vulnerable en el país.

“Establecer un verdadero Estado de Bienestar es una de las prioridades del Gobierno de México, un Estado donde todas y todos sin importar origen, condición social, nivel socioeconómico, creencias, religión, lengua o ideas tengan garantizados los derechos más elementales: derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación y a la vivienda”, afirmó.