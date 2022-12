Desde Coatzacoalcos, López Obrador pone en marcha el IMSS – Bienestar en todo Veracruz

noviembre 30, 2022



Carlos Guzmán | Enviado, Coatzacoalcos | Veracruz.- Con una inversión de arranque de más de mil 40 millones de pesos, esta tarde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio inicio formal a la implementación del Plan de Salud para el Bienestar (IMSS – Bienestar) en esta entidad federativa, en la cual refrendó el compromiso de consolidar a la brevedad un sistema público, universal, gratuito y de calidad.

También, se espera que en menos de un mes mejore sustancialmente, en rubros como el

abasto de médica están en las farmacias, tanto de hospitales, como en consultas que se ofrezcan también en los Centros de salud de todo el estado.

El otro rubro que se espera tal brin comen se a solucionar de inmediato es el de que haya especialistas en todos los nosocomios del estado y comenzar a solucionar el enorme rezago en cirugías que existe en la entidad.

“Me da mucho gusto estar en Coatzacoalcos iniciando este programa para mejorar los servicios de salud y garantizar que nadie se quede sin ser atendido cuando necesita de médicos, de análisis, de medicamentos”, subrayó.

El primer mandatario de la nación indicó que el modelo IMSS Bienestar priorizará la atención a la población que no cuenta con seguridad social pero también beneficiará a quienes sí tienen, como las y los trabajadores al servicio del Estado, porque acercará servicios médicos a todas las comunidades del país.

“Tenemos la idea de utilizar un modelo, hacerlo extensivo y se logre el propósito de atender a todos, a los que no tienen seguridad social y también a los que formalmente tienen seguridad social, pero en realidad no hay atención médica. Por ejemplo: los maestros, se supone que deben ser atendidos en clínicas del ISSSTE, pero si trabajan en un pueblo apartado, pues ahí no hay, entonces este es un sistema universal”, apuntó.

Teniendo como sede de este evento el Hospital IMSS Bienestar “Valentín Gómez Farías” ubicado en Coatzacoalcos, el jefe del Ejecutivo reiteró que la federalización del sistema de salud es la mejor opción porque garantiza que el presupuesto se utilice verdaderamente en cubrir las necesidades del pueblo.

“¿Qué dijimos? Vamos de nuevo a federalizar, vamos a que la federación se haga cargo de la atención médica a la población que no tiene seguridad social. (…) No todos los gobernadores están de acuerdo, pero ahí van a ir poco a poco entendiendo que lo mejor es que se tenga un solo sistema con el IMSS Bienestar”, argumentó.

El financiamiento de la modernización de centros de salud y hospitales, así como del abasto de medicamentos, dijo, está asegurado por no permitir la corrupción.

“Todos estamos trabajando; mejorando los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, la compra de equipos, todo eso no hay problema, porque hay presupuesto. (…) Estamos comprando medicamentos en el extranjero para que no falten”, enfatizó.

El mayor reto es el déficit de médicos generales y especialistas, por lo que el Gobierno de México pone en marcha alternativas con el propósito de revertir la situación que sexenios anteriores heredaron.

“Tenemos hospitales infantiles, pero no hay pediatras, los que se requieren; ese es el gran desafío, que no nos falten los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los especialistas ¿y saben qué? Lo vamos a lograr”, afirmó.

También ante personal médico de todo Veracruz refrendó el compromiso de regularizar a quienes prestan servicios mediante contratos temporales.

“Decirle a los trabajadores del sector salud que se les va a basificar a todos porque fue un compromiso que hicimos”, aseguró.

Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, puntualizó que el Hospital General estuvo abandonado ocho años hasta que inició la Cuarta Transformación en la entidad.

En él, subrayó, se invirtieron 116 millones de pesos en terminar la construcción y equipar las instalaciones para su óptimo funcionamiento.