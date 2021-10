Desde el congreso

octubre 7, 2021



Ayer hubo sesión en el Congreso Local, relevante resultó que con 38 votos a favor y 8 abstenciones, el Pleno de la LXV Legislatura, avaló el dictamen con proyecto de decreto, por el cual se aprueban los informes Individuales y el Informe General Ejecutivo, de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, para el año 2020, que fuera presentado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, de doña Delia Cobos.

Prácticamente no hubo debate al respecto, si acaso una semana de análisis, fue el tiempo que llevó elaborar el dictamen, propuesto por la Comisión Permanente de Vigilancia, el ORFIS emitió mil 994 observaciones y un presunto daño patrimonial, por un monto superior a los mil 880 millones de pesos.

En fin mis hermosos, que no hubo un solo municipio, de los 212 que componen el estado, en el que no fueran detectadas las bonitas irregularidades, que podrían traer como resultado, un terrible daño patrimonial.

Entre las dependencias estatales con mayor número de observaciones, están la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, de Elio; la Secretaría de Desarrollo Social, de este muchacho que entrena en el Club Britania, Guillermo Fernández; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, de Evaristo Ovando; la Secretaría de Turismo, de la señora Arbesú y la Secretaría de Protección Civil, de Lupita Osorno, ahora a solventar ¡Ni modo!.

De los Organismos Públicos Descentralizados y demás entes auditados, podrán consultar el contenido completo del dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Vigilancia, en el Anexo A152E de la Gaceta Legislativa número 152, publicada en la página oficial.

Así las cosas con la cuenta pública.

Cosas de la vida y menudencias

Se la hacen de emoción en el Congreso Local a Chabelita, la del Poder Judicial, y es que ayer sacaron de la orden del día, el proyecto para debatir los asuntos concernientes a los dineros del Poder Judicial; que malos ¡Caray! A la edad de Chabelita y con esos sobresaltos.

Ayer en Nogales, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, inauguró la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses, dice él primer mandatario estatal, que es las más moderna del país; a ver si con eso, en algo se logra abatir, la terrible crisis forense que atraviesa no solo Veracruz, el país completo.

Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, hizo viaje expreso para estar presente, y en su speech el funcionario federal, destacó la coordinación de los tres órdenes de gobierno, para devolver a las familias una esperanza fehaciente y clara, de que los vamos a encontrar donde estén y, “sin un espacio como éste, hubiera quedado en solo una buena intención”.

Cuentan que la alcaldía que gobierna Fernando Yunes Márquez es la que concentra el mayor número de observaciones desvíos millonarios, eso no va a terminar bien, se nota a leguas.

Así esto mis hermosos, nos leemos mañana.

