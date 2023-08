Desde el congreso local irán por sancionar a jueces “que no estén con el pueblo”

agosto 16, 2023

Yhadira Paredes | Xalapa, Ver– En el pleno del Congreso local se presentará una iniciativa que pretende reformar el Código de Procedimientos penales, a fin de “sancionar” a jueces estatales y federales que no cumplan con los plazos establecidos en la resolución de procedimientos legales, anunció el diputado local de la bancada de Morena, Luis Fernando Cervantes Cruz.

Entrevistado el legislador del Distrito 1 de Pánuco refirió que, el principal objetivo de esta iniciativa es la oportunidad de sancionar a los jueces, principalmente federales, por lo que se enviaría la misma iniciativa a los morenistas a nivel federal.

El presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales en el Congreso de Veracruz, reconoció que esta iniciativa es con la “asesoría” del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General del Estado.

«Sanciones a los jueces que no cumplan (…) con tiempos, con términos, de hecho ya existen términos pero no son sancionados así es que un proceso legal se puede ir a años».

Rechazó que se trate de una invasión a otro poder autónomo, ya que, justificó, es una manera de dar certeza a la ciudadanía, además de que no ven resultados de parte de los jueces federales “si no hay dinero de por medio”.

«Sería darle justicia a la población más pronta, no hay una justicia pronta y expedita; hay lamentablemente corrupción principalmente federales dónde si no hay dinero de por medio no hay avance».

Las sanciones que se contemplan e la propuesta serían de tipo administrativo y podría llegar a la remoción de él o la juez en caso de no dar cumplimiento a los términos contemplados en la ley.

Finalmente, refirió que está propuesta será presentada en Veracruz y se busca el respaldo en la Cámara Federal y agregó que están siendo asesorados por el Pide Judicial del Estado así como la Fiscalía General de Veracruz.