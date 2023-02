Desde el Senado y Diputados, la Bancada Naranja busca garantizar acceso universal y gratuito para atención de infancias con cáncer

febrero 19, 2023

● La iniciativa busca garantizar el abasto de medicamentos oncológicos y la atención oportuna, universal y gratuita a todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer en el país, como ya ocurre en Jalisco y Nuevo León.

● “Si los gobiernos estatales de Jalisco y Nuevo León pueden ofrecer cobertura universal a los infantes con cáncer, con todas las limitaciones presupuestales y de infraestructura que hay en el país, nosotros estamos convencidos que el Gobierno Federal debería hacerlo en todo México, sin pretextos”, subrayó el senador Clemente Castañeda.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.– La Bancada Naranja en el Senado de la República presentó una iniciativa para garantizar el abasto de medicamentos oncológicos y la atención oportuna, universal y gratuita a todas las infancias con cáncer en el país, tal como ocurre actualmente en Nuevo León y Jalisco, entidades gobernadas por Movimiento Ciudadano.

La iniciativa plantea reformar la Ley General Para La Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para:

• Establecer que las dependencias de la Administración Pública del Sistema Nacional de Salud en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás dependencias competentes, adopten todas las medidas administrativas y presupuestales necesarias que garanticen a niñas, niños y adolescentes, con sospecha o diagnóstico de cáncer, el acceso sin costo alguno a los servicios de atención médica especializada, tratamientos y medicamentos necesarios.

Clemente Castañeda, coordinador de la Bancada Naranja, subrayó que si los gobiernos estatales de Movimiento Ciudadano pueden ofrecer cobertura universal a los infantes con cáncer, con todas las limitaciones presupuestales y de infraestructura que hay en el país, “nosotros estamos convencidos que el Gobierno Federal debería hacerlo en todo México sin pretextos y sin malas intenciones”, aseguró.

Refirió que el cáncer infantil es una de las principales causas de mortalidad en niñas, niños y adolescentes a nivel global, lo que se traduce en vidas perdidas, en angustia para las familias, y en mayores desigualdades sociales, educativas y económicas. Sin embargo, afirmó que los gobiernos de Nuevo León y Jalisco están cambiando esta realidad al invertir un presupuesto conjunto cercano a los 600 millones de pesos para hacer realidad la cobertura universal y de atención integral para niñas y niños con cáncer.

El senador jalisciense sostuvo que frente a una política de austeridad mal entendida por el Gobierno Federal y una política de salud extraviada, Movimiento Ciudadano hace un planteamiento serio e integral para combatir el cáncer en las niñas y niños de México. “Nuestra iniciativa busca, ni más ni menos, sin regateos ni letras chiquitas, garantizar el abasto de medicamentos oncológicos y la atención oportuna, universal y gratuita para todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer. En la Bancada Naranja vamos a dar todo contra el cáncer infantil”, agregó.

A su vez, la senadora Verónica Delgadillo lamentó que las malas decisiones del Gobierno Federal hayan provocado una profunda crisis de salud que lastima a toda la población mexicana. Frente a eso, la legisladora naranja destacó el hecho de que Jalisco y Nuevo León hayan puesto el ejemplo que debe replicarse en cada rincón del país. “Queremos convertirlo en ley, queremos que ninguna niña, ningún niño, ningún adolescente de nuestro país, que hoy padece cáncer, se quede sin su tratamiento, sin su diagnóstico, sin su medicamento, sin su seguimiento. Hoy Jalisco y Nuevo León nos ponen un ejemplo que se tiene que replicar en cada rincón del país. En México no puede haber pretextos, ya no se vale decir que la salud es un derecho si no generamos las condiciones para que efectivamente lo sea”, expresó la senadora de Jalisco.

El senador por Nuevo León, Luis David Ortiz, refirió que en los países con los ingresos más alto, el 80% de los infantes con cáncer se curan, mientras que en países con ingresos medianos y bajos esta cifra es de apenas 30%. Añadió que en México aproximadamente el 75% de los casos de cáncer en infantes se diagnostica en etapas avanzadas, lo cual reduce las posibilidades de cura. Por ello, dijo que es insoslayable que el sistema de salud mexicano garantice a niñas, niños y adolescentes la continuidad asistencial de sus tratamientos, así como su universalidad y gratuidad.

En el evento también estuvo presente el Secretario de Asistencia Social del Estado de Jalisco, Alberto Esquer, quien recordó que esta entidad comenzó a implementar su política pública de cobertura universal en cáncer infantil tras la decisión del Gobierno de México de desaparecer el Seguro Popular, el cual atendía todas las niños y niñas con cáncer hasta su desaparición en 2020. Refirió que esta política pública no sólo consiste en garantizarles los medicamentos y el tratamiento, sino también les brinda alimentación, transportación, apoyo para el pago de la renta de su vivienda, atención psicológica, y clases en casa. Además, se ha invertido en infraestructura en dos hospitales.

En su participación, Fernando Petersen, Secretario de Salud de Jalisco, aseguró que esta política pública contra el cáncer infantil ha logrado alcanzar niveles de curación de entre el 70 y el 75%. Además, dijo que se estableció un protocolo universal para que en todos los centros hospitalarios de la entidad se trate de la misma manera al mismo tipo de cáncer.

En tanto, Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud de Nuevo León, afirmó que el acceso a la salud es un derecho establecido en el artículo 4 de la Constitución y es obligación de todos los gobiernos hacerlo cumplir. Por ello, afirmó que desde enero de 2022 el Gobierno estatal arrancó el programa de Cobertura Universal para Cáncer Infantil, el cual cubre el diagnóstico, las quimioterapias, radioterapias, cirugías, transplante de médula ósea, atención psicológica, nutricional, cuidados paliativos, así como transporte y educación. “El cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo. Nuestras niñas y niños nos necesitan, no dejemos que se apague esa luz de la esperanza que ellos tienen y que sus familias requieren. Todos ellos representan el presente y el futuro de nuestro país”, comentó.

Mientras que, Mónica Magaña, coordinadora nacional de las Diputadas y Diputados a las Legislaturas de los Estados de Movimiento Ciudadano, celebró que Nuevo León y Jalisco cuenten con la cobertura universal en cáncer infantil y reconoció el esfuerzo de otros 19 estados en donde Movimiento Ciudadano tiene representación para presentar una iniciativa de ley que garantice el derecho a salud de las infancias con cáncer. “Desde la Bancada Naranja hicimos un gran esfuerzo local para que en los 22 congresos en los que Movimiento Ciudadano tiene representación se presentara una iniciativa de ley que garantice que la salud no está a voluntad política, sino que es ley. Y hoy ya es ley en Jalisco, en Sinaloa, muy pronto en Nuevo León, en 19 estados más. Pero en la sensibilidad y la necesidad de que esto no esté a consideración política, decidimos hoy presentarla con el respaldo, con todo el apoyo y toda la solidaridad de la Bancada Naranja, a quienes agradecemos profundamente por todo su trabajo y por todo su apoyo”, expresó.

En el evento realizado en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República también estuvieron presentes el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; senadoras y senadores integrantes de la Bancada Naranja en el Senado, así como el coordinador de la Bancada Naranja en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez-Máynez y diputadas y diputados federales y locales.