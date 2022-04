Desde la pasada legislatura se recibieron quejas por operación de Tecnológicos

abril 29, 2022

Isabel Ortega/El Demócrata. La comisión de Vigilancia del Congreso local recibió una serie de quejas de ciudadanos que piden una revisión a la operación de los Institutos Tecnológicos del Estado, que se han convertido en la caja chica de los directivos.

El diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila confirmó que dentro del grupo de trabajo de la Cámara local se acordó una revisión exhaustiva a la operación de los Tecnológicos.

“Ya se convirtió en reclamo ciudadano, no sólo de políticos, porque se habla de infraestructura que se pagó, pero no se ha hecho, que arreglaban los sanitarios; o aulas que no se hacen. Entonces, cuando se trató el tema se dijo que se iba a pedir mayor información y desde cuándo está el daño patrimonial”.

Explicó que existe un foco de alerta por el número de denuncias de los ciudadanos y es por eso que, se pedirá al Órgano Superior de Fiscalización (ORFIS) le dé un seguimiento a las denuncias que se han presentado.

“El acuerdo es no solapar a nadie, ir eliminando los actos de corrupción y desvío de recursos. Las denuncias llegaron al ORFIS y al Congreso, están desde la legislatura pasada; nosotros estamos revisando”.

Los tecnológicos tienen un mayor número de quejas que CAEV u otros organismos; es el de la zona de Orizaba dónde se reportó el mayor número de denuncias.