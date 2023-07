Desde Michoacán, Creel reitera tener la experiencia y seriedad suficientes para pacificar al país

julio 29, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El diputado federal, Santiago Creel Miranda aseguró que la mejor fórmula para resolver el problema de la inseguridad en el país es a través de una estrategia de inteligencia que baje la violencia sin los enfrentamientos que estamos viendo, con la aplicación de la ley y el combate ejemplar a la impunidad.

Así lo expuso durante una conferencia de prensa que ofreció como parte de sus actividades para recoger las firmas y obtener la Coordinación del Frente Amplio por México.

Explicó que por su formación política está muy familiarizado con la seguridad pública, con la seguridad interior y con la seguridad nacional. No vengo a aprender, dijo, soy una gente seria y no soy alguien de ocurrencias. Vengo porque puedo y puedo porque tengo experiencia para poder pacificar el país”, enfatizó.

Consideró que al Presidente López Obrador no le importa, no solamente el incremento de la violencia, no le importa que en ciertas zonas del país, el Estado mexicano no pueda llegar, porque tampoco le importa el sistema de salud, ni le importa el sistema educativo, no le importan las instituciones y no le importa la ley.

El diputado lamentó y condenó el asesinato de Hipólito Mora y dijo que este hecho es resultado de “una política fallida y criminal de abrazos y no balazos” que se ha expandido por todo el país y ha derramado sangre de manera innecesaria por un “dejar y un hacer” del gobierno federal.

Asimismo, señaló que el problema de violencia que tiene Michoacán también lo tienen la mayoría de los estados del país, principalmente en el norte, como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, así como en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

“Eso sí, estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo y no por otra cosa, sino porque en el 2021, en votos federales la oposición tuvo 23 millones de votos contra 21 millones de votos de la coalición oficial”, precisó.

Por ello, añadió el aspirante presidencial, “no es que vamos a ganar, es que ya ganamos en el 2021”, pues, aunque el presidente de la República quiera distraer la atención de los problemas serios que tiene el país como la violencia, los números son los números, vamos a seguir señalando los errores de esta administración.

En cuanto a la recolección de firmas, Creel Miranda aseguró que va muy bien, pero lo más importante, subrayó, es que ya “tomé la decisión de estar en la primera línea de defensa de mi patria, de mi país, para que cambie de rumbo este gobierno”.

En su recorrido por Morelia estuvo acompañado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar; la senadora Kenia López Rabadán; y los diputados federales Guillermo Huerta Ling, Adolfo Torres Ramírez, Paulina Rubio Fernández, Enrique Godínez del Río y Rodrigo Sánchez Zepeda, entre otros legisladores.

Por la tarde, Santiago Creel Miranda sostuvo un encuentro con representantes de sociedad civil en el Jardín Ego de la capital michoacana y, posteriormente, se trasladó a La Piedad, donde se reunió con militantes y liderazgos de la región.