Desde Misantla Rafael Ochoa, pide a profesores a luchar por sus derechos

enero 18, 2022

Arquímedes González/Misantla. Desde esta ciudad de Misantla, Rafael Ochoa Guzmán, dirigente de la Asociación Civil ‘Reivindicación Magisterial’ pido a los profesores a no bajar la cabeza, a pelear por sus derechos que se les han sido secuestrados, agregó que ya es el tiempo para que la sección 32 como el SNTE 56 dejen de pisotear a los mentores.

Ochoa Guzmán, estuvo en esta ciudad de Misantla a fin de tomar protesta a la estructura sindical de este municipio, donde se adjuntan profesores de diversos niveles, así como pensionados y jubilados, entrevistado por reporteros de la fuente, explicó que todos los trabajadores de la educación que son de la base, tengan dignidad y coraje para poder generalizar el sindicato, pues -señaló- esto ya debe de frenar de manera tajante.

“Lo que nosotros les hemos estado recomendando, es que tengamos el suficiente valor, la dignidad por nosotros mismos, por nuestra profesión, para levantar la voz, para levantar la mano, y para mandar al carajo a todos los dirigentes que amenaza a los maestros, de que no se pueden salir de su escuela a asistir a una reunión o algo, hay que tener valor, hay que tener dignidad, hay que tener decisión para poder ir al recate del sindicato para que sus legítimos dueños que son los maestros de México, y también para ir al rescate de las secciones sindicales, hay que democratizar al sindicato”.

Dijo que los mentores están abandonados y secuestrados, porque las dirigencias sindicales no les tienden la mano, sin resolverles ningún tipo de trámite, “si alguien va a una oficina sindical aquí en el estado de Veracruz, en Xalapa la sección 32 o 56 a pedir que le ayuden en un cambio de inscripción, una hoja de préstamo o en algún trámite cualquiera no encuentran a nadie, y si este algún intendente ahí cuidando, simplemente les dicen no hay nadie y se acabó”.

Enfatizó que a los profesores jubilados les están robando, esto por el cambio del sistema de pago de salario mínimo a UMA’s, “le están robando a cada maestro jubilado entre mil, dos, tres mil hasta cinco mil pesos mensuales”.

Dijo que los representantes sindicales son unos mentirosos, “engaña parejo, engañan a sus trabajadores, y engañan hasta al presidente”.

Finalmente se tomó protesta al colegiado municipal de la Asociación Civil ‘Reivindicación Magisterial’, quedando conformado por: Ana María Centeno Reyes, Arsenia Patricia Hernández y Pérez, Jesús Ochoa y Placido, Rafael Orozco Meza, Constancio Cruz Jiménez, Jorge Alejandro Barberena Lastra, Moisés Jacobo Moreno, Gustavo Moreno Dávila, Leopoldo Córdoba Hernández, y Sergio Diaz Esquivel.