Desde Xalapa exigen a SCJN que deseche reforma judicial

noviembre 5, 2024

Juan David Castilla.-Un grupo de ciudadanos y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) protestó frente a Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa, en rechazo a la reforma judicial que establece la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular.

Las personas ondearon la Bandera Mexicana sobre Plaza Sebastián Lerdo de Tejada donde expresaron que la reforma mencionada en inconstitucional y recordaron que este martes 5 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá una resolución al respecto.

De acuerdo con Nilda Riaño Rodríguez, representante de la asociación civil Poder Ciudadano, quien fuera coordinadora del FRENAAA en Xalapa, se decidirá el futuro de la democracia en el país, pues la Suprema Corte evaluará la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.

“Se decide el futuro de la democracia del país. La Suprema Corte de Justicia dará su veredicto sobre si se aprueba la reforma, si la reforma al Poder Judicial de la Federación es constitucional o no”, reiteró.

Los ciudadanos apoyan al Poder Judicial de la Federación y temen una caída económica en el país en caso de que la reforma sea avalada.

“Seguramente va a dar el fallo para que la reforma no pase, es anticonstitucional a todas luces, y estamos aquí apoyando al Poder Judicial de la Federación también. Son trabajadores que nos protegen, que nos ayudan, que nos ayudan a que la reforma no pase. Estamos apoyando al Poder Judicial de la Federación también”, añadió.

La entrevistada indicó que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación no participarían en la manifestación para no descuidar sus tareas; sin embargo, se observó a varios empleados del PJF que colocaron una carpa para sumarse a dichas acciones de protesta.

“No, los trabajadores están trabajando. Están trabajando. Somos ciudadanos conscientes de la situación y tenemos la esperanza y porque tenemos esperanza que la Suprema Corte va a dar el fallo para que esta reforma no pase”, agregó Nilda Riaño.

También comentó que en caso de ser avalada la reforma judicial caerán las inversiones internacionales y esto afectaría a la economía del país.

“Los inversionistas se van a ir, nadie quiere invertir su dinero en un país donde no hay reglas, donde no se respetan las reglas, no se respeta la ley. Entonces la situación va a ser muy difícil”, finalizó.