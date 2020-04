Desempleado protesta frente a Palacio de Gobierno

abril 27, 2020

Juan David Castilla. Xalapa. Vicente Sánchez, de 58 años, protestó frente a Palacio de Gobierno para solicitar un apoyo a las autoridades, debido a que se ha quedando sin empleo y sin recursos económicos durante la contingencia sanitaria por el coronavirus.



El señor colocó un pequeño stand sobre Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, donde también se observaba una bandera mexicana y una cartulina con el mensaje: “ayúdame con cualquier alimento o moneda. Gracias”.

El entrevistado mencionó que es vecino de la colonia “El Porvenir” y que no ha podido acceder a ningún programa de asistencia social del gobierno, debido a que su edad no lo permite.



Añadió que le han negado apoyos en el gobierno federal, debido a que su casa no tiene piso de tierra.



“Hoy no entró a ningún programa de asistencia social, porque se me ocurrió cambiar el piso de tierra de mi casa por uno de concreto y una casa un poquito más decente. No cumplo los 68 años que marca la ley para que el gobierno le mantenga y tampoco tenga edad para seguir laborando. He sido desempleado durante la cuarentena”.



Vicente Sánchez también vende chicles en la plaza pública para ayudarse los días que faltan de resguardo.



Además, solicitó al gobierno federal que apoye a personas de escasos recursos, pero no con trámites en internet, pues mucha gente carece de las herramientas tecnológicas para ello.



“Ni por números de teléfonos que nunca contestan como en el caso del DIF en donde nos indican que tome el número y que después nos atenderían, pero hasta ahora nadie nos hace caso”, enfatizó.