Desestima Xóchitl Gálvez encuestas que favorecen a Sheinbaum

octubre 4, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República, minimizó la encuesta que la coloca 30 puntos abajo de Claudia Sheinbaum, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación, porque sus números le dicen que la ventaja sólo es de un dígito y adelantó que “va a dar la madre de todas las batallas”.

“Oiga, senadora ¿qué va 30 puntos abajo en las encuesta, 2 a 1?”. se le preguntó.

“Me muero de la risa”, respondió

¿No cree en esa encuesta?, se le cuestionó.

“Haber yo vengo de abajo, siempre he venido de hasta abajo, la señora viene de arriba, trae todo el apoyo del presidente y la verdad no me espanta, esto todavía no empieza. Cuando fui delegada en Miguel Hidalgo estaba 25 puntos abajo y en cuatro semanas le dimos la vuelta. Así es que tranquilos, esto todavía no empieza, que me la echen solita, que ya le quiten toda la lanota que trae, todos los machuchones que le metieron más de mil millones a su campaña y van a ver de que cuero salen más correas”, respondió.

Senadora, ¿el golpeteo de Palacio Nacional la ha afectado?, se le preguntó.

“No, haber, no me afectado, hubo una encuesta donde iba 50 puntos abajo, ahora voy 30, ya subí 20, faltan ocho meses, ella lleva cinco años de campaña, ella le ha metido cientos de millones de pesos, trae todo el apoyo del presidente”. Abundó.

De nuevo la senadora por Hidalgo soltó: “tranquilos, esto todavía no empieza, las campañas oficiales empiezan el 4 o el 19 de noviembre ya la precampaña, estamos preparándonos para ir fuerte a la campaña y yo lo único que creo es que no me echó pa’ tras, en Hidalgo empece en 7 puntos, llegue a más de 40 puntos. Y Ahora sí le digo a todos los seguidores, hay que chingarle, hay que montarnos, porque aquí vamos a tener a todos en contra, encima y pues ella se va a deprimir”.

Señaló que la elección de junio próximo será una elección de ciudadanos y a Palacio Nacional “le urge que la gente crea que ya como le entregó el bastón de mando, ya que mande, porque ya el presidente se quiere ir”.

Reiteró que “esto todavía no empieza, esto tiene sus tiempos, el que ellos no respeten los tiempos, el que ellos estén robando el dinero público para pagar todo lo que tienen que pagar, su servidora no lo va a hacer”.

Aseguró otra vez que la encuesta que la pone 30 puntos abajo de Claudia Sheinbaum, “es de risa, he remontado 35 puntos”.

¿Sus datos que le dicen senadora, sus estadísticas, sus encuestas suyas que le dicen?, se le preguntó.

“Que vamos de 9 a 14, dependiendo, pero no pasa de ahí y eso fue hace un mes que empezaron , viene el aire para mí, hoy no he tenido aire, eso va a ser muy importante, el apoyo de los partidos para estar en los pueblos, en los pueblos más alejados, y estoy segura que cuando la gente conozca lo que yo quiero hacer, que yo quiero que si tengan medicinas, yo si deseo que sus hijos salgan adelante, que yo si deseo que haya oportunidades para la gente que nos las tiene, porque este gobierno desafortunadamente ha empobrecido a los que más pobres eran, entonces la gente me va a conocer, la gente me va a escuchar Mientras ella se publicita en Broadway, yo me voy con los migrantes a pizcar fresas, mientras ella paga un chingón de lana en publicidad, yo camino calles, esa va a ser la diferencia entre esa candidata y servidora”, respondió.

⁃¿Le preocupan las encuestas?, se le cuestionó.

⁃No me preocupan, nunca me han preocupado las encuestas, las encuestas sólo sirven para crear una impresión y lo van a hacer y le van a meter mucho dinero, porque ellos tienen mucho dinero, porque se roban mucho dinero. Dos Bocas. Cuesta tres veces y ese dinero ¿a dónde creen que va a ir a parar?, a comprar, pero la gente ya no es tonta como dice el presidente y la gente es inteligente y la gente sabe que eso no es realidad, replicó.

“Tranquilos, esto todavía no empieza, faltan 8 meses, su servidora va a dar la madre de todas las batallas y se van a ir sumando más y más ciudadanos. (…) Pero, lo que yo quiero que entiendan que esto todavía no empieza. Es como si viene la final del 2024 y ya declararon al América ganador”, citó.