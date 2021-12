Desinterés de gobiernos municipales provocaron abandono del Zoológico de Veracruz

diciembre 15, 2021

Eda Sentíes. Veracruz. La falta de interés por parte de las autoridades municipales el Zoológico Miguel Ángel de Quevedo se encuentra actualmente en el abandono.

De acuerdo con, Rafael Mariano Torres Cabrera, especialista en fauna silvestre, hace unos 15 años el también llamado “Parque Viveros” contaba con más de mil 200 especies en existencia, pero actualmente la mayoría han sido reubicaras debido al mal estado del inmueble y a la falta de recursos para solventar su alimentación.

«Está deplorable por completo ya no tenemos especies, no hay interés (…) Después de entregar la lista que entregué a SEMARNAT fueron más de mil 200 y pico de animales entre guacamayas, había venados cola blanca, tigres, jaguares, leones, en este poco tiempo ya no existen (..) nosotros ya teníamos un grupo de apoyo para comida de los animales y muy buena producción de los alimentos”, dijo.

El Zoológico Miguel Angel de Quevedo cuenta con una terreno de 4 hectáreas y aunque hace varias décadas era uno de los principales atractivos turísticos del municipio, hoy luce completamente en el abandono, con jaulas oxidadas y bancas rotas.

Recordó que estos espacios no solo sirven para exhibir al públicos las especies, sino que son un lugar para la investigación y formación de nuevos profesionales como veterinarios y que debido al abandono se ha perdido.