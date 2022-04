Desmiente diputado de Morena haber llegado borracho a San Lázaro

abril 17, 2022

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras la polémica que se generó esta mañana previo ala sesión que comenzó para discutir la Contrarreforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, donde se observó al diputado de Morena, Emmanuel Reyes, en supuesto estado de ebriedad, el legislador aclaró el hecho.

En conferencia de medios improvisada en el salón de plenos, el representante popular desmintió dicha aseveración argumentando que “está ronco porque ha estado en los últimos días en el rayo del sol y acompañado eventos a favor de la iniciativa del presidente de México”.

También detalló que esto también lo tiene con un color en su cara singular, reflejo de estar a la intemperie acompañando a sus compañeros de causa.Por lo que concierne a la diputada del PRD, Fabiola Dircio, con quien tuvo la discusión que desató la polémica y que estaba en estado de ebriedad, el legislador ofreció disculpas a su compañera de legislatura si en algún momento le ofendió alguna de sus declaraciones.

Sostuvo que aunque ya no milita en el PRD y ahora, lucha por la causa del país y no la de unos cuantos, esto no le limita para – si Dircio se sintió ofendida- ofrecerle sus más sinceras disculpas aunque no coincidan en el tema de la Contrarreforma Eléctrica.