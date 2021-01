enero 21, 2021

Xalapa. El rector de la Universidad de Xalapa (UX) Carlos García Méndez, desmintió que tenga aspiraciones para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz para el periodo 2021-2026.

“Es un equívoco. Yo no he llevado ninguna solicitud, ni nadie me ha propuesto; yo no sé si fue oficiosamente que por ahí me hicieron el favor”, destacó el académico en entrevista para la segunda emisión de “En Contacto”.