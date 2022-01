Desmiente Yosstop cobrar hasta un millón de pesos para ofrecer entrevistas

enero 3, 2022

Redacción/Al MomentoMX. La conocida creadora de contenido Yosstop, quien el primer día del pasado mes de diciembre fue dejada en libertad, luego de ser acusada por el delito de pornografía infantil, ha desmentido cobrar cantidades enormes de dinero por tan solo ofrecer entrevistas a los medios de comunicación.

Durante una entrevista que Yosstop mantuvo con el videobloguero regiomontano Roberto Martínez, la youtuber aseguró que lo que se decía de que cobraba hasta 1 millón de pesos por entrevista era mentira.

“A cada caso sacan cosas que no eran verdad de mí. Hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas. Lo último que me sacaron es que estaba cobrando un millón por entrevistas y yo jamás le he contestado a un solo medio de show, de espectáculos, ni de amarillismo, jamás le he contestado. Digo, me da igual, no me afecta. Pero para qué hacen eso, no pasa nada, de todo lo que han dicho, eso es lo que menos me importa”.

¿A qué se debe que Yosstop salga a desmentir la noticia sobre que cobraba dicha cantidad de dinero por permitir que la entrevisten? En una emisión del programa Ventaneando, la periodista y conductora Pati Chapoy argumentó que la producción de dicho programa intentó contactar a Yoseline Hoffman, sin embargo aseguró que la youtuber estaba pidiendo una cantidad exorbitante de dinero por el simple hecho de ser entrevista con respecto a los meses que estuvo privada de su libertad.

“Estamos hablando de una cantidad muy fuerte, pidieron 50 mil dólares por una entrevista, ¡es una barbaridad!, si sale por ahí una entrevista por cualquier otro medio que pagaron, bueno, alguien quiso pagar, pero nosotros no pagamos.” mencionó Chapoy durante el programa.

De acuerdo con otros medios, tras su salida de la cárcel, Yosstop tuvo que indemnizar a quien la acusó con cierta cantidad de dinero, además de ofrecerle una disculpa públicamente.