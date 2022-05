Despedido el Director del Tecnológico de Perote, sospechoso de desvío de recursos federales

mayo 5, 2022

Redacción/El Demócrata. El director del Instituto Tecnológico Superior de Perote, Antonio Janoary Alemán Chang, y la subdirectora del plantel, fueron dados de baja de sus cargos por presuntos desvíos de dinero federal; según informo el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.

«Hoy se ha dado de baja al Director del Tecnológico de Perote y se empieza el tema de la investigación del reportaje que se dio por subcontrataciones que se dieron», dijo el Secretario de Educación. El monto otorgado fue mayor de 800 millones de pesos, usados en contratación de empresas de reciente creación.

Además, el Secretario de Educación, advirtió que hay más administrativos en la mira y que no permitirá un desvío o mal uso de estos recursos para el futuro de los jóvenes veracruzanos. «En esta administración que encabeza Cuitláhuac García Jiménez y que un servidor me ha dado la confianza de estar al frente de la SEV, no vamos a permitir que se desvié dinero de los jóvenes y niños», añadió.