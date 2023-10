Despreocupa a Xóchitl Gálvez “desventaja” en encuestas

octubre 10, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Reiterando que las precampañas aún no comienza, así respondió esta tarde la encargada de la construcción del Frente Amplio por México a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, la cual reiteró que aún no inicia la verdadera promoción.

“Pues que las campañas aún no empiezan. O sea, la campaña oficialmente va a empezar entre el 20 y el 25 de noviembre. Obviamente, vamos a salir nuevamente a la calle ya con una estrategia, pero cuidando muchísimo el contexto de no violar la ley”. Abundó.

También se pronunció porque si existen más mujeres que puedan ser competitivas, los partidos políticos las postulen en los 9 estados donde en 2024 donde se elegirá gobernador (a).

“Entonces, los hombres dicen cinco y cuatro, pues hombres, ¿no? Pero también pueden ser cinco mujeres. Entonces, yo en ese sentido, más bien me iría si son siete mujeres, porque son competitivas, que sean siete mujeres”.

Sin embargo, reiteró que por ahora solo habrá de de seguir caminando sin hacer proselitismo, cuidando así de no se vaya a violar ninguna ley electoral.

“Sí, voy a seguir caminando el país, pero tengo que ser muy cuidadosa que no los vayan a tomar como actos anticipados de campaña, porque realmente ahorita no hay un proceso electoral iniciado. Elegimos a la coordinadora del Frente Amplio. Estoy yendo a construir, a reunirme con ciudadanos, a reunirme con los partidos, pero está acotado a eso”. Sostuvo.

Por otro lado, Gálvez Ruiz calificó como inadmisible que se busque ratificar a Ernestina Godoy al frente de la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), derivado en que no ha dado resultados.

“Lo que es claro es que la Fiscalía de Sheinbaum no entregó buenas cuentas y ella pues era la fiscal de Sheinbaum, hay demasiados casos donde pues no se ha hecho justicia, hoy ustedes escucharon a las víctimas y el caso de Montserrat es muy claro, tiene dos semanas o tres semanas que pasó de cómo, pues sí la policía corrupta, pero también la Fiscalía que no hace su trabajo para poder detener este tipo de situaciones. ¿Cuántas mujeres no habrán incinerado diciendo que murieron de muerte natural?. Me parece que se debe hacer una investigación importante de todas las chicas que hayan muerto por muerte natural en los últimos meses, porque este modus operandi me parece que no es único en el caso de Montserrat. Se ve que tenían el mecanismo de conseguir el certificado de defunción y con eso ha habido una impunidad tremenda en los casos de los feminicidios, y Ernestina pues no ha hecho nada con sus fiscalías para detener estos casos”. Abundó.

Finalmente, Gálvez se pronunció porque se busque elegir al frente de la FGJCDMX a otra persona que sí dé resultados.

“Es lo que digo los resultados son malos y por eso las víctimas están enojadas. Entonces, deberíamos de buscar una mejor fiscal”. Concluyó.