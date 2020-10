Destaca la NFL partidos cerrados y con más anotaciones

octubre 14, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. Decir que la temporada de la NFL 2020 está siendo una campana de altas anotaciones podría ser una de las afirmaciones entre más subestimadas de la historia.

Es porque, hablando a nivel histórico, ninguna de las anteriores 100 temporadas de la NFL produjo más puntos o anotaciones a lo largo de cinco semanas que la de 2020 –y eso no incluye el partido que cierra la quinta semana de esta noche (Buffalo en Tennessee, 7:00 PM, hora de New York, CBS).

Dos de esos equipos muy anotadores, los CLEVELAND BROWNS (4-1) y los PITTSBURGH STEELERS (4-0)– se enfrentan el domingo en un duelo de la AFC Norte a disputarse en Heinz Field (1:00 PM, hora de New York, CBS). Cleveland, que está disfrutando de su mejor inicio desde 1994, anotó 30 o más puntos en cuatro duelos consecutivos, su racha más larga desde un lapso de siete partidos de 1968. Los Browns lideran la AFC con 19 anotaciones totales. Pittsburgh está viniendo de su partido con más anotaciones en casi dos años, un triunfo 38-29 sobre los Eagles en la quinta semana. En la victoria, el receptor de los Steelers CHASE CLAYPOOL, nacido en Abbotsford, British Columbia, Canadá, se convirtió en primer novato en la historia de la NFL en registrar tres recepciones anotadoras y un acarreo anotador en el mismo partido. Claypool lidera a todos los novatos con cinco anotaciones (cuatro recibiendo, una acarreando) en 2020.

BATALLA DE LAS BAHÍAS. El equipo más anotador este año, los GREEN BAY PACKERS (38.0 puntos por partido), viene de su semana de descanso y viaja para chocar con los TAMPA BAY BUCCANEERS el domingo (4:25 PM, hora de New York, FOX). Green Bay (4-0) está en su mejor inicio desde haber arrancado la temporada 2015 con registro de 6-0. El corredor de los Packers AARON JONES y el receptor de los Buccaneers MIKE EVANS están empatados en el tercer puesto en la NFL con seis anotaciones cada uno; ambos jugadores alcanzaron la zona de anotación en cada uno de los partidos de su equipo esta temporada. Los mariscales de campo AARON RODGERS (13) y TOM BRADY (12) se combinan para 25 pases anotadores esta temporada. Se enfrentan por tercera vez como mariscales de campo titulares, con cada jugador ganando uno de los primeros dos encuentros.

EXPOSICIÓN NORTEÑA. Ingresando en la sexta semana, la AFC Norte tiene tres equipos con al menos cuatro victorias: los BALTIMORE RAVENS (4-1), CLEVELAND BROWNS (4-1) y PITTSBURGH STEELERS (4-0).

Desde la realineación de 2002, la NFL apenas res veces vio alguna división con tres o más equipos con al menos cuatro victorias tras cinco semanas. En la NFC Este en 2008, los Philadelphia Eagles (2-3) en realidad no fue uno de los tres clubes en esa división que arrancaron con cuatro o más victorias, pero terminaron 7-3-1 a lo largo de las últimas 11 semanas de la temporada, ganó sus primeros dos partidos de postemporada y clasificaron al Campeonato de la NFC. En 2002, los Oakland Raiders (4-0) emergieron de un temprano atolladero en la temporada dentro de la AFC Oeste para avanzar al Super Bowl XXXVII.

NO HAY VENTAJA SEGURA. Después de que los NEW ORLEANS SAINTS resurgieron de una desventaja de 17 puntos para ganar en la prórroga en el clásico de lunes en la noche Monday Night Football, la temporada 2020 continúa escribiendo un mensaje claro y contundente: los equipos nunca pueden dar un partido por perdido.

En realidad, 2020 es el primer año en la historia de la NFL en el que al menos un equipo se sobrepuso a una desventaja de al menos 16 puntos para ganar en cada una de las primeras cinco semanas de una temporada. Con un partido por jugarse en la quinta semana, seis partidos esta temporada vieron a un equipo victoriosamente batallar y resurgir desde una desventaja de al menos 16. Solamente la temporada 2011 (siete) tuvo más partidos en las primeras cinco semanas en los que un equipo se sobrepone de una desventaja de 16 o más puntos y gana.

Cuatro equipos borraron ventaja de al menos 13 puntos y ganaron solamente en la quinta semana. Los Saints (iban 20-3 abajo ene l marcador), CHICAGO BEARS (13-0), DALLAS COWBOYS (17-3) y SEATTLE SEAHAWKS (13-0) ganaron en la quinta semana tras sobreponerse a tales déficits. En 10 partidos este año, un equipo borró déficits de al menos 13 puntos para ganar, la segunda mayor cantidad de tales desempeños en la historia de la NFL a lo largo de cinco semanas (otra vez, con un partido por jugarse en quinta semana). Solamente la temporada 2011 (12) tuvo más de tales partidos a lo largo de la quinta semana.

En 17 partidos esta temporada, un equipo se sobrepuso a una desventaja de al menos 10 puntos y ganó, la segunda mayor cantidad de tales desempeños a lo largo de la quinta semana de una temporada en la historia de la NFL.

Chicago (4-1) está en su mejor arranque desde haber abierto 7-1 en 2012 y esta semana viaja para jugar contra los CAROLINA PANTHERS (3-2), que ganaron tres en línea bajo el mando del entrenador en jefe de primer año MATT RHULE. Los Bears, en tres de sus victorias este año –primera semana en Detroit, tercera en Atlanta y quinta contra Tampa Bay–, borraron déficits de 13 o más puntos.

Los Cowboys, que reciben a Arizona esta semana en el segundo partido de lunes en la noche (8:15 PM, hora de New York, ESPN), registró victorias tras haber estado en desventaja por 19 puntos en la segunda semana y de 14 puntos en la quinta. El novato de Dallas CEEDEE LAMB ha sido pieza fundamental en cada uno de esos triunfos resurgentes. Lamb, que lidera a todos los novatos tanto en recepciones (29) como en yardas recibiendo (433), puede convertirse en el primer jugador en la historia de la liga con al menos cinco recepciones en cada uno de su primeros seis partidos de la NFL.

LA COMPETENCIA TE MEJORA. Con un partido por jugar, nueve de 13 partidos hasta ahora en la quinta semana estuvieron dentro de una anotación en el último período. Globalmente esta temporada, más de del 71 por ciento de los partidos (54 de 76) estuvieron dentro de una anotación en el último período.

El de los Rams JARED GOFF, que lidera a Los Angeles en su viaje a San Francisco para un duelo de domingo por la noche Sunday Night Football (8:20 PM, hora de New York NBC), tiene el cuarto mejor índice de pasador de la NFL en el cuarto periodo: 155.8. El liniero defensivo AARON DONALD empató un pico de carrera con cuatro capturas en la quinta semana, mientras que su compañero de equipo TROY REEDER registró tres. Donald y Reeder son el primer par de compañeros de equipo en registrar cada uno al menos tres capturas en el mismo partido desde la decimoséptima semana de la temporada 2015, cuando lo hicieron los de Houston WHITNEY MERCILUS (3.5 capturas) y J.J. WATT (tres).

FÚTBOL AMERICANO DE MARTES EN LA NOCHE. Un par de equipos invictos de la AFC concluyen la quinta semana esta noche en el Nissan Stadium, cuando los BUFFALO BILLS (4-0) juegan contra los TENNESSEE TITANS (3-0). Buffalo puede ponerse 5-0 por primera ocasión desde 1991, mientras que los Titans, que estuvieron 4-0 en 2008, puede igualar el mejor inicio de la historia de la franquicia.

Es también apenas el segundo partido de martes en la NFL en los últimos 74 años. Antes del 28 de diciembre de 2010, cuando una tormenta de nieve en Minnesota obligó a reprogramar un partido Eagles-Vikings para un martes en la noche, la NFL no había jugado en día martes desde el 1 de octubre de 1946. Es año, los New York Giants abrieron su temporada contra los Boston Yanks dos días más tarde que lo programado debido a una lluvia torrencial en New England.

TRES JÓVENES MARISCALES DE CAMPO EN LA MARQUESINA PARA LA NOCHE DEL LUNES. Tres de los más brillantes mariscales de campo jóvenes toman la escena en horario central el lunes en la noche de la sexta semana.

En los primeros dos partidos de lunes en la noche (5:00 PM, hora de New York, FOX/NFLN/AMAZON), cuando los KANSAS CITY CHIEFS (4-1) salen de gira para visitar a los BUFFALO BILLS (4-0 llegando al martes), PATRICK MAHOMES se encuentra con JOSH ALLEN por primera ocasión. La semana pasada, Mahomes se convirtió en apenas el cuarto jugador en la historia de la NFL en alcanzar 20 partidos con 300 o más yardas aéreas en sus primeras cuatro temporadas, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama KURT WARNER (26 partidos) y DAN MARINO (22), así como también a ANDREW LUCK (21). Allen lidera a todos los pasadores calificados de la AFC con índice de pasador de 122.7 esta temporada.

A la noche, KYLER MURRAY realiza la primera titularidad de su carrera en Monday Night Football cuando los ARIZONA CARDINALS se encuentran con los DALLAS COWBOYS en el AT&T Stadium (8:15 PM, hora de New York, ESPN). Murray, que tiene cinco acarreos anotadores en 2020, es el último mariscal de campo desde 1970 con al menos cinco acarreos anotadores en los primeros cinco partidos de su equipo, uniéndose a CAM NEWTON (2011), KORDELL STEWART (1997) y al miembro del Salón de la Fama TERRY BRADSHAW (1972).