Destaca Ricardo Monreal diálogo respetuoso con Jennifer Granholm en el Senado

enero 21, 2022

En el encuentro entre senadores de la República y la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se destacó que México se puede convertir en una potencia en la generación de energías limpias y renovables, a través de fuentes geotérmicas, hidroeléctricas, o eólicas, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

Al terminó de la reunión, que se llevó a cabo en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores con carácter privado, Monreal Ávila dio a conocer en conferencia de prensa que ése fue el tema general al que se refirió la funcionaria estadounidense.

El senador aclaró que Jennifer Granholm fue respetuosa en torno a la reforma constitucional en materia eléctrica, que actualmente se analiza en un Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados.

“Simplemente dijo que a su país le interesaba seguir cuidando las inversiones y que ella sería respetuosa de lo que aquí aprobáramos”, enfatizó el legislador.

–¿Pero no sintieron que vino a decirles: no a la reforma eléctrica?, se le cuestionó. “No, ni puede hacerlo, nosotros no lo aceptaríamos”. Se trató de una vista de Estado, la tratamos con respeto y ella fue respetuosa, respondió el senador.

Ricardo Monreal destacó que, en sus diversos encuentros, la funcionaria estadounidense entabló una buena comunicación con varios sectores de la población, con el Gobierno Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Secretaría de Energía.

Además, consideró que no están en riesgo las inversiones con la reforma eléctrica: “vamos a seguir avanzando y ella expresó su respeto por los resultados de lo que el Congreso realice en los próximos meses”.

Agregó que la secretaria de Energía de la Unión Americana también subrayó la importancia de mejorar la relación entre ambos países y que Estados Unidos ve a México como un país que puede presentar un avance significativo en energías renovables, en energías limpias.

Ella, afirmó Monreal Ávila, se refirió a que Estados Unidos tiene un interés en seguir la relación comercial y cultural, y de que hay interés de seguir invirtiendo en México.

Se trató, explicó el senador, de una reunión muy significativa, porque Jennifer Granholm es una de las mujeres más cercanas al presidente Joe Biden; además, participaron el embajador de ese país en México, Ken Salazar; la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero; y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Así como los coordinadores parlamentarios del Senado, y los presidentes de las comisiones de Energía del Senado, Rocío Abreu Artiñano, y de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González.