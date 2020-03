Destaca SEV cese de 19 profesores acosadores

hace 19 mins

Eda Sentíes. Veracruz. Al menos 19 profesores han sido cesados en Veracruz por presuntamente haber acosado a sus alumnas y 5 más han sido encarcelados tras comprobarse que cometieron este delito, informó el secretario de Educación, Zenzayen Escobar García.

Detalló que estas cifras corresponde desde el inicio de la administración a la fecha y señaló que se trata de un aumento de los casos, sino que hasta ahora es que estas denuncias se atienden como debe ser, con la ayuda y colaboración de la Fiscalía General del Estado.

“Llevamos 19 cesados y 5 presos por esta situación, porque nosotros seguimos el acompañamiento, por eso les digo tengan claro que la legalidad los va a defender si no hacen ninguna de estas acciones, pero aquellos que si lo hacen o trabajadores de la educación no va a haber ni perdón ni olvido (…) No es que haya aumentado, no ha aumentado, simplemente no se calla y anteriormente la secretaria cambia a los maestros que eran acusados de acoso, pero en todos los casos que se ha cambiado lo vuelven a hacer”.

Se detalló también que en el caso del Colegio Bachilleres el maestro señalado de acoso ya fue retirado de grupo y la alumna fue resguardada, mientras que en el caso del Colegio Lizardi se realizan las investigaciones y de encontrarse que no se cumple con el protocolo que establece la ley para estos casos podrían perder incluso el Reconocimiento de Validez Oficial de Educación (REVOE) lo que los obligaría a cerrar el instituto.