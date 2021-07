Destapes anticipados, cortina de humo ante fallas en administración de AMLO: Rementería

julio 13, 2021

Carlos Guzmán/El Demócrata. El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Julen Rementería del Puerto, calificó como “cortina de humo” el destape presidencial que ha hecho el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, para desviar la atención de las enormes fallas que ha tenido su administración.

“Me parece que estos señalamientos que ha hecho el Presidente, como en muchas otras ocasiones, lanzan sus ‘cortinas de humo’ para distraer, dispersar, y que se empiecen hablar de otras cosas que en este momento no son lo relevante, lo que importa es por qué no hay medicinas en este país, por qué no hay seguridad, por qué se pacta con los delincuentes y se les protege, por qué no hay crecimiento económico en este país, no la propuesta a suceder o a querer pretender suceder al Presidente actual”, refirió.

Rementería del Puerto dijo que los actuales funcionarios del Gobierno federal deben cumplir con la responsabilidad de dar resultados en el puesto al que fueron asignados.

“La conversación nacional es verdaderamente irrelevante porque además ni siquiera es el momento para llevarlo a cabo; acaba de pasar una elección intermedia como para que tengamos que hablar de las cosas que quiere el Presidente de su partido o de quién lo pudiera suceder. Mejor que nos platique de los padecimientos que no tienen cura porque no hay medicinas en nuestro país, por una tarea mal hecha de su gobierno”, agregó.

El panista remarcó como un verdadero fracaso, entre las tantas fallas del Gobierno federal, la compra de medicamentos realizadas por el Insabi, y que fue tan deficiente que a la actualidad no hay abasto de medicamentos en todo el país.

“El tema de seguridad no está resuelto; el tema del crecimiento económico que está poniendo cada día más problemas a la población en nuestro país; han pasado a engrosar las filas de la pobreza extrema con más de 10 millones de personas, por eso invito al Presidente a que hable de la situación que se viene dando en el país y no a contar quiénes son sus amigos o no para intentar sucederlo en la Presidencia”, concluyó.