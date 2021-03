Destituyen a jefe de la Policía Bancaria en CDMX por detención de periodistas

marzo 9, 2021

Redacción/Al MomentoMX. A petición de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el jefe de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) capitalina, José Arturo Blanco Hernández, fue destituido de su cargo debido a la agresión y detención de mujeres periodistas durante la marcha de este 8 de marzo.

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que solicitó que se actuara en contra de Blanco Hernández por cometer abuso policial, entre otros temas. Fue sustituido por el comisario Elpidio De la Cruz Contreras.

“Ayer pedí la destitución del jefe de la Policía Bancaria, del subsecretario, y siempre que se actúe con abuso policial voy a pedir, voy a ser la primera, que por cierto, lo conocía desde hace tiempo. No se puede permitir el abuso policial y menos contra periodistas. Por eso el jefe Blanco, entre otras razones, fue sustituido“, apuntó.

Ayer, al inicio de la marcha de mujeres, policías capitalinos encapsularon a un grupo de manifestantes en la estación Hidalgo, de la Línea 3 del Metro, entre ellas varias las fotoperidistas Graciela López, de la agencia Cuartoscuro; Sashenka Gutiérrez, de la agencia EFE; Gabriela Esquivel, del diario 24 Horas; y Leslie Pérez, del Heraldo de México, quienes fueron agredidas y detenidas.

⇒ Tras ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que fueron liberadas y se separó del cargo a los oficiales involucrados, además de que el área de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación.

Por otra parte, la jefa de Gobierno indicó que hasta el momento hay cuatro personas detenidas tras la protesta de mujeres por el 8M, de los cuales dos son escoltas que portaban armas de fuego; además, destacó que ya se realiza una investigación sobre los grupos que ejercieron la violencia.

“Se está haciendo toda la investigación y lo hemos solicitado a las distintas instancias del Gobierno de México para saber quiénes fueron estos hombres que participaron y por qué ahora, las mujeres que participaron en la manifestación, las violentas digo, no les pareció extraño que hubiera hombres golpeando mujeres policías”, indicó.

Reiteró que las fuerzas de seguridad no usaron balas de goma ni gases lacrimógenos: “Es falso, absolutamente falso, la policía de la Ciudad de México no usa balas de goma, no tiene ni siquiera los aditamentos para usarlas y tampoco se uso gas pimienta, lo que sí usaron fueron extinguidores”.

Claudia Sheinbaum aseguró que está en contra de la violencia hacia las mujeres, prueba de ello son las políticas que ha instrumentado en favor de este sector de la población; no obstante, reprobó que algunas de las manifestantes encendieran fuego a las policías.

“¿Yo pregunto, quién está de acuerdo con esto?, o ¿se puede justificar que una mujer que haya sido violentada pueda prenderle fuego a las mujeres policías?, o qué ¿las mujeres policías no son mujeres?, también han vivido en su vida problemas de acoso, de violencia.

Las mujeres policías, en ningún momento utilizaron la fuerza”, cuestionó.