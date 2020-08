Desvían recursos destinados para la atención del VIH y SIDA, denuncian

agosto 21, 2020

Regina Montes. Xalapa. Patricia Ponce Jiménez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) plantel Golfo reveló que se están desviando recursos para atender la epidemia del VIH y SIDA para la contingencia sanitaria por el Covid-19.

“Hablando de los contextos de pobreza y pobreza extrema, las personas que tienen VIH o SIDA, están siendo desviados los recursos para la epidemia del VIH y el SIDA para la contingencia sanitaria; es decir, para el Covid”, dijo.

Lo anterior, acusó, tiene complicaciones serias porque limita la capacidad de los gobiernos para responder a las demandas de los medicamentos antirretrovirales gracias a los cuales pueden vivir.

Durante el foro virtual “Las Ciencias Sociales ante los retos que plantea el Covid-19” agregó que existe interrupción de los tratamientos y la saturación de los sistemas de salud hace que no haya atención específica para las personas con VIH o mujeres embarazadas con VIH.

Sumado a ello, existe una interrupción total de todos los programas de prevención lo que va a aumentar el número de casos, la mortalidad “y el nacimiento de niñas y niños con VIH en nuestro estado y país”.

Agregó que otra problemática en medio de la pandemia por el Covid-19 es para los trabajadores informales que ha sido afectado por las medidas de distanciamiento social ya que éstas les impiden desarrollar sus actividades sin generar ingresos para mantenerse fuera de la pobreza.

“Los menos calificados no pueden trabajar desde sus hogares, no pueden respetar las normas del aislamiento social, no se pueden quedar en casa ya que esto impide carecer de un sustento diario”, dijo.

Así, al contar con un acceso nulo a la seguridad social, de seguro de desempleo o acceder a la atención de salud, los deja en condiciones adversas, situación en la que se encuentra la mayoría de personas pobres del estado.

“Por ello considero que las políticas públicas municipales deben poner especial atención a este sector de la población por tres razones, una por un imperativo ético, humano, porque son ellas y ellos quienes enfrentarán mayores riesgos de contagio y además constituyen una fuente de transmisión y tres por motivos políticos de posibles manifestaciones populares de descontento social”, abundó.