Detecta PC Veracruz venta de pirotecnia en Redes Sociales

diciembre 14, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- El director de Protección Civil de Veracruz, Alfonso García Cardona, pidió a la población no comprar pirotecnia a través de redes sociales, pues desconocen si tienen los permisos para su venta y si cuentan con las medidas de seguridad necesarias para su manejo.

Señaló que este método de venta ha ido creciendo y recordó que de acuerdo al reglamento municipal, la dirección a su cargo no puede hacer nada, pues solo se permite el decomiso de artefactos explosivos que se vendan ilegalmente en comercios.

“En el reglamento esta prohibida la venta de estos artefactos, podemos ingresar a negocios, pero no podemos ingresar a casas habitación donde reporten que se vende, igual hemos detectado la venta por redes sociales y nosotros no podemos hacer absolutamente nada, yo no puedo asegurar pirotecnia si la trae en la mano y no la está comercializando porque nuestro reglamento es muy claro, es la venta en establecimientos”, dijo.

Hasta el momento van más de 25 kilos de explosivos decomisados y destruidos en el municipio de Veracruz.