Detecta SEV tres casos de presunta venta de plazas

Juan David Castilla Arcos. Xalapa. La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha detectado tres casos por la presunta venta de plazas en Xalapa y sus alrededores.

Así lo reveló el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, quien añadió que no existen denuncias penales al respecto, debido a que los afectados decidieron no presentarlas.

Los reportes por venta de plazas fueron recibidos en la dependencia estatal, durante el año pasado.

“No han denunciado, el año pasado no denunciaron en los casos que hicieron mención, fueron tres casos de los que tuvimos reporte, no presentaron la denuncia correspondiente”.

El funcionario estatal agregó que es casi imposible la venta de plazas al interior de la Secretaría de Educación de Veracruz, sobre todo en el nivel básico.

“Se está viendo con el ares jurídica, revisando porque a veces hay información que brota y no tiene fundamento. En nivel básico no hay como tal una venta, porque hay una asignación, hay una prelación, apenas asignamos plazas, fueron 294, el año pasado dimos alrededor de 2 mil 600, es un proceso transparente”.

Sin embargo, Escobar García no descartó la posibilidad de que haya gente que solicite dinero por una presunta plaza.

“Por eso he dicho muchas veces que no se dejen sorprender, aquellas personas que vayan y ofrezcan una plaza de maestro, eso no se puede”, culminó el Secretario de Educación.