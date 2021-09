Detención de Azucena «N» fue por orden de un juez, asegura el gobernador

septiembre 3, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez aseveró que la detención de Azucena “N” y de Ethel Margarita “N” fue ordenada por un juez por su presunta participación en el homicidio de su expareja y candidato suplente a la alcaldía de Tihuatlán, Nicandro Martínez y advirtió que la justicia debe ser pareja para todos.

Sin embargo, aplaudió que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns actué y aplique procuración de justicia sin importar que los involucrados sean de la clase política.

Recordó que la Fiscal es muy cauta al compartir la información sobre los casos, pues evita que se desvirtúen las mismas o que se les de connotación política a los casos, al grado que lo que sucedió fue una aplicación de una orden de aprehensión liberada por un juez y lo que hicieron fue proceder en apego a la misma.

García Jiménez, en conferencia de prensa desde las instalaciones del Congreso del Estado dijo que sería cauto en este tema, toda vez que se trata de una mujer, la detenida, que fue diputada federal.

“La aplicación de la justicia no tiene porque hacer excepciones a los políticos, esa época ya pasó, yo reconozco la actitud de la Fiscalía de no prestarse a negociaciones políticas, no se puede negociar nada más porque alguien es político o pertenece a un partido, ese trato diferencial que se hacía antes, la justicia no tiene porque diferenciar entre el ciudadano y el político, así tiene que actuarse”.

Se tendrá que seguir, dijo, el proceso judicial, pues se trata de un homicidio relevante por el hecho de las circunstancias en que ocurre, un excandidato a alcalde suplente por Morena y exmiembro del mismo partido (PRD) de donde proviene la presunta responsable, así como exesposa de mismo.