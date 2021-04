Detención de Gregorio N es asunto de los juzgados, reitera García Jiménez

abril 12, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. El caso de la detención de Gregorio N, candidato a la presidencia municipal de Tihuatlán no debe darse en medios de comunicación si no en los tribunales, aseveró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirmó que no lo quieren meter en el debate y no lo permitirá “no me subiré al ring”.

El mandatario, dijo, que el proceso del militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se debe llevar apegado a derecho y resguardando sus derechos humanos, sin embargo, consideró que cada presunto responsable a su derecho buscará la forma de zafarse de los señalamientos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Yo no quiero entorpecer, este tema es muy álgido, yo ya vi que me quieren meter, no me voy a subir al ring, que actúe la procuración de justicia y la justicia, para nosotros es la presunción de inocencia por delante”.

Criticó el hecho de que haya pedido una ficha de búsqueda por desaparición forzada de Gregorio “N” horas después de que en un noticiero nacional, su familia confirmara la detención y que lo habían visto y hablado con él.

“Resulta que le llega un amparo a la Comisión Estatal de Búsqueda por desaparición forzada, horas después de que en un medio nacional se dijo dónde estaba y que ya tenía sus contactos establecidos con su familia y que incluso la familia estaba enterada. Pero alguien promovió el amparo por desaparición ante la Comisión Estatal de Búsqueda”.

García Jiménez dijo que es sospechoso si se querían entorpecer las diligencias, pero la Comisión actúa conforme a derecho, alguien busca tergiversar, usar el caso. “No voy a caer en ese juego, que sea la procuración de justicia y la justicia, Fiscalía y Poder Judicial quienes conforme a derecho, no me vincularán políticamente, no estaré ahí, el centro de ese debate debe darse en los juzgados, respetar el derecho del presunto”, finalizó.