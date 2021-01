Detenidos sus presuntos feminicidas de Samara y Adriana

enero 11, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Tanto en el caso de Samara Arroyo y el de Adriana Beatriz López, ambas víctimas de feminicidio en el estado de Veracruz ya hay detenidos presuntos responsables, aseveró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien advirtió a los agresores de mujeres que en la entidad se acabó la impunidad.

Hay que recordar que la semana pasada apareció el cuerpo sin vida en la localidad de Palmas de Arriba, municipio de Actopan, de Samara Arroyo, nutrióloga de profesión y quien desapreció el 23 de diciembre del año pasado; asimismo, el cuerpo de Adriana Beatriz Lopez desaparecida el 5 de diciembre en la zona sur de la entidad apareció en una maleta en el fraccionamiento Las Olas en Cosoleacaque.

García Jiménez dijo que en el caso de Samaria se encuentra detenido y vinculado a procesos su presunto feminicida William “N”, instructor del gimnasio a donde acudía la joven.

En el caso de Adriana López fue detenida “la banda completa, a cuatro personas, dos hombres, dos mujeres, que son los presuntos responsables de cuatro homicidios, no solamente el de ella, están detenidos y vinculados a proceso”.

Asimismo, el caso de una joven en Papantla, la investigación permitió que rápidamente se liberara la orden de aprehensión contra el presunto responsable.

“Lo que habíamos dicho, no vamos a permitir que se siga agrediendo a las mujeres, quien no haya entendido la pena correspondiente, eso es determinante, no hay impunidad”, finalizó.