Detiene a 2 sujetos que vendían tacos de perro en Edomex

abril 24, 2022

Elementos de la Fiscalía Regional del Estado de México detuvieron a dos sujetos que mantenían un criadero de perros para luego vender tacos de carne de los mismos.

Este hecho ocurrió luego de que vecinos de la colonia Mariano Escobedo en el municipio de Tultitlán, Estado de México, denunciaron un olor a fetidez que emanaba de un domicilio de la calle Sostenes Rocha.

Vecinos detallaron que desde hace 10 años comenzaron a ver dos hombres, con ropa de carnicero que entraban y salían del domicilio.

Estos hombres mantenían un criadero de perros, los cuales mataban para vender tacos de carne en la Ciudad de México.

“No nos hicieron caso, nos mandaron a la Fiscalía de Tlalnepantla, nos dijeron que no, que ahí es federal, que no se puede hacer nada, que fuéramos a Protección Civil, Protección Civil vino y no dijo nada”, dijo una vecina.

Explicó que las autoridades no atendieron su denuncia hasta que algunos vecinos se unieron y decidieron bloquear la vía López Portillo, el pasado 19 de abril.

En el lugar rescataron cerca de 40 perros había en el predio, de los cuales cinco fueron rescatados por la Fundación Mundo Patitas, y otros por los vecinos.

Además de los canes, fueron encontrados huesos caninos y botes de ácido muriático.

Los detenidos identificados como Julio César “N” y Jorge “N”, enfrentan los delitos de allanamiento de morada, maltrato animal y salubridad.