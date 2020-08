Detienen a ex ministro británico por supuesta violación

agosto 2, 2020

Redacción/Xalapa. Informes de Scotland Yard revelan la detención de un ex ministro conservador tras la denuncia de una de sus ex empleadas. Hasta el momento no se ha revelado el nombre del acusado, pero los cargos que enfrenta son de agresión sexual y control coercitivo.

La denuncia ante la policía Metropolitana se llevó a cabo el 31 de Julio, luego de una investigación acerca de los cargos, se procedió a la detención del ex ministro, quien en calidad de detenido aguarda la deliberación de las autoridades.

Esta detención se suma a la de otro diputado conservador, Charles Elphicke, quien fuera detenido por tres cargos de agresión sexual.