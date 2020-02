Detienen a hombre con bolsa de dulces llena de pájaros muertos

Estados Unidos/Debate. La Aduana y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos descubrió una bolsa de pájaros muertos en el equipaje de un pasajero que viajó desde China a un aeropuerto del área de Washington DC, dijeron las autoridades.

Las aves muertas fueron empacadas en una bolsa que tenía imágenes de dibujos animados parecida a una bolsa de dulces, de un perro y un gato, dijo la Aduana de los Estados Unidos en un comunicado.

Los trabajadores de la agencia confiscaron las aves en el aeropuerto de Dulles, cerca de Washington, el 27 de enero de un pasajero que llegaba de Beijing.

El pasajero dijo que las aves eran comida para gatos y que planeaba llevarlas a Maryland después de su vuelo.

Las aves no pueden ingresar a Estados Unidos por temor a que puedan propagar la gripe aviar, dijo la Aduana de los Estados Unidos.

Las aves fueron «destruidas por incineración» con la aprobación del USDA, dijeron las autoridades.

«Los especialistas en agricultura de Aduanas y Protección Fronteriza continúan ejerciendo una vigilancia extraordinaria todos los días en su lucha para proteger la prosperidad agrícola y económica de nuestra nación de las plagas invasivas y las enfermedades animales», dijo Casey Durst, directora de operaciones de campo de la oficina local de la agencia en Baltimore.

.@CBP agriculture specialists at Dulles airport continue to protect our nation's vital agricultural resources and our economy by intercepting potential animal threats, like those posed by these tiny dead birds from China packaged as "pet food." Read https://t.co/uJj5o5xfmN pic.twitter.com/xTldZ6G6jM