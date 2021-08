Detienen en CDMX a «El Vani», vinculado a excandidato a alcaldía de Jesús Carranza

agosto 16, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Fue detenido en la Ciudad de México Jhovanny “N”, alias “El Vani” quien en Veracruz tiene intereses y presuntamente es responsable intelectual de varios delitos en la zona de Jesús Carranza y Sayula de Alemán, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien aprovechó para felicitar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y a su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch por esta detención.

El mandatario, en su conferencia de prensa de este lunes refirió que este sujeto partícipe de los hechos violentos ocurridos durante el periodo electoral en Jesús Carranza, oponiéndose al conteo de votos y el traslado de las urnas a la ciudad de Xalapa.

“Un servidor dejó entrever en estas conferencias que empezaba a tener relación con los candidatos a las alcaldías, les dije que existían presuntos miembros de la delincuencia organizada queriendo penetrar en las instancias municipales, este es uno de los presuntos personajes en dos municipios, Jesús Carranza y Sayula de Alemán”.

Indicó que en la reunión de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz se determinó que la Fiscalía General del Estado apoyará a la Fiscalía de la Ciudad de México para aportar datos de investigaciones sobre personas con las que se reunía e intereses que tenía particularmente en Jesús Carranza.

“Todo ese momento que se vivió es porque uno de los que estaba apoyando a una de las partes era esta persona, ahora se van a desdecir, pero tendrán que aportar por qué se reunían con él en Jesús Carranza, en particular uno de los candidatos que por fortuna perdió, el pueblo es sabio y los hizo a un lado”.

García Jiménez dijo que no pretende dañar la imagen política de un partido, pero se está trabajando en no permitir que se introduzca la delincuencia a las administraciones locales, por lo que reiteró el llamado a los presidentes municipales electos que no permitan que se les acerquen personas vinculadas a la delincuencia y denuncien de inmediato.