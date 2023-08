Deuda con el ISSSTE asciende a 6 mil mdp, pero es producto de un fraude, asegura gobernador

agosto 1, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se le adeudan alrededor de 6 mil millones de pesos de cuotas de los empleados desde administraciones anteriores, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien aclaró que en su gestión se ha pagado puntualmente a este instituto.

Ahí recordó que desde el 2018 se paga puntualmente las cuotas, toda vez que fue un acuerdo con el ISSSTE para que no incrementara la deuda pendiente o los intereses sobre la misma.

“Nosotros no vamos a dejar deuda al ISSSTE, nosotros, nuestra administración, lo de las (administraciones estatales) anteriores, tenemos que entrar en un convenio de administración. La primera fue que nosotros ya no debiéramos más, o sea que nosotros no dejáramos de pagar. Entonces nosotros hemos cubierto los pagos correspondientes al ISSSTE”.

Al momento, dijo, no se ha hecho ningún abono a la deuda de seis mil millones de pesos, los cuales consideró un fraude durante la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares al frente del ISSSTE.

“Esta (deuda) proviene de un fraude; nosotros primero pedimos que se aclare lo del fraude. Aquí falta quien responda por eso, están las denuncias interpuestas y aquí hay que ver… sí saben quién administraba el ISSSTE, no necesito repetirlo: Miguel Ángel Yunes Linares, quién más”.

Acusó además a Javier N, gobernador de Veracruz de haber generado esta deuda cuando fue secretario de Finanzas en el gobierno de Fidel Herrera.