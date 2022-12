Devuelve equipo multidisciplinario de UMAE HTO del IMSS en Puebla calidad de vida de Melisa

diciembre 9, 2022



La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología y Ortopedia (HTO) del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla celebra su 34 aniversario con la recuperación de Melisa, pequeña de 9 años que padece mucopolisacaridosis tipo IV-A, (falta de la enzima que degrada glucosaminglucanos, sustancias nocivas para sus huesos, corazón, articulaciones, visión, entre otras).

Gracias a la intervención oportuna de los especialistas del nosocomio, la vida de la pequeña cambió radicalmente, al recibir terapia de reemplazo enzimático elosulfasa alfa, siendo la primera paciente en el IMSS Puebla en recibirla, además de realizarle una cirugía de rodillas (corrección de genu valgo) que le permitió volver a caminar.

Melisa, originaria de Atlixco, Puebla, desde los 2 años de vida fue diagnosticada con síndrome de Turner en mosaico en otras instituciones y recibió tratamiento de hormona de crecimiento, con los cuidados especiales para un niño con esa patología.

Durante el inicio de la vida escolar de Melisa sus posturas corporales no eran normales, ya que sacaba su pechito y costillas, por lo que su madre, la señora Alejandra, buscó otras opiniones médicas para ayudar a su hija.

Doña Alejandra compartió que durante sus primeros 4 años de vida no creció más que 4 centímetros y lo que más temor le dio fue que dejó de caminar, aunado los dolores en sus articulaciones, que no la dejaban dormir y la mantenían asustada.

Por su parte, el doctor José Pedro Martínez Asensión, ortopedista pediatra de la UMAE HTO del IMSS en Puebla, explicó que la intervención quirúrgica de rodillas se realizó el 7 de junio del 2021, por una deformidad llamada genu valgo.

En la intervención se colocaron grapas que permitieron enderezar sus rodillas, devolver movilidad a sus piernas y a mejorar su postura. “Fue un reto para los especialistas de la salud al ser un caso único en el IMSS en Puebla con esa patología”, afirmó el especialista.

La doctora Magda Tinajero Esquivel, jefa de la División de Calidad y especialista en Genética Médica de la UMAE HTO, detalló que la aplicación de la enzima de sustitución es semanal, vía intravenosa la dosis se ajusta a su peso y talla; lo que hace la enzima es eliminar los GAG que su cuerpo no puede eliminar por sí solo.

Para su atención oportuna con calidad y calidez, se capacitó a todo el personal de enfermería. “Ha logrado tener capacidades que ya no tenía, ella quiere ser abogada, se peina sola, camina y ya no presenta dolor en sus articulaciones”, resaltó la médica.

Sus padres jamás desistieron y las ganas de vivir de la pequeña eran más grandes que cualquier otro obstáculo, y consiguieron llegar en el año 2021 al Seguro Social, con una mejora continua en la vida de Melisa.

“Gracias a los médicos, autoridades del hospital, a las enfermeras que ven a Melisa, estoy muy agradecida con ellos, con el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS en Puebla, gracias al director, a la doctora Magda Tinajero y al doctor Pedrito”, expresó con gratitud doña Alejandra.

Por su parte, “Meli” con alegría y sentimiento compartió: “Yo agradezco que hayan conseguido mi enzima, me siento muy agradecida con todos los que me ven, estoy muy feliz, feliz de caminar, brincar, correr, me gusta ir a la escuela, tener amigos; la doctora le dijo a mi mamá que fuera paciente y aquí estamos felices y agradecidos con todos los doctores que me ven”.

Este nosocomio abrió sus puertas el 18 de noviembre del año 1988, convirtiéndose en UMAE el 22 de abril del 2004, para la atención a pacientes con patologías traumáticas y ortopédicas, de acuerdo con su director, doctor Carlos Francisco Morales Flores.

Cabe señalar que la UMAE ha conseguido el primer lugar en la especialidad de Traumatología y Ortopedia y en la especialidad de Radiodiagnóstico, en las evaluaciones nacionales que realiza el IMSS a las residencias médicas. También obtuvo primer lugar a nivel nacional en formación de profesores en especialidades.

Con relación al equipamiento, en el año 2022 se logró un presupuesto de más de 13 millones de pesos, que incluye camas hospitalarias, equipos de ultrasonido, ventiladores mecánicos y equipos de cirugía médica.

La UMAE HTO da atención a una población de 130 mil derechohabientes de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. En un día típico realiza 25 cirugías, 400 consultas de Especialidad, 120 consultas de Urgencias, 450 estudios de laboratorio, 500 estudios radiológicos, entre otras acciones.

La historia de “Meli” es una de las tantas historias de éxito que encierra en sus 34 años de vida el Hospital de Traumatología y Ortopedia, al servicio de la derechohabiencia y de usuarios que han requerido atención.