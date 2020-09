Dhasia relata cómo fue víctima de acoso

septiembre 11, 2020

Redacción/AlMomentoMX. Dhasia Wezka relató en su cuenta de Instagram que fue víctima de acoso mientras paseaba a su perro por las calles de la Ciudad de México.

La youtuber contó que un hombre la persiguió por varias cuadras e, incluso, dijo que éste intentó tomarla del brazo.

A través de su cuenta de Instagram, Dhasia Wezka compartió su experiencia en el que se mostraba afectada, con lágrimas en los ojos y temblando de miedo tras lo sucedido.

No obstante, la youtuber comentó y agradeció que una joven llamada Ana la ayudará tras percatarse de que el hombre la estaba acosando.

“Quiero platicar algo que me acaba de pasar. Estoy temblando, neta estoy muy espantada (…) Salí a pasear a Mailo y, de repente, un vato, me di cuenta que me empezó a seguir, se veía completamente normal”.

Además, Wezka mencionó que había varias personas a su alrededor, pero se asustó al darse cuenta que el hombre comenzó a seguirla.

Posteriormente, el hombre le pidió su número telefónico.

“Se veía completamente normal y, dije: ‘Bueno a lo mejor va para el mismo lado’ y, de repente, ya me crucé porque me di cuenta, en eso llega y se cruza conmigo y me dice:

‘Dame tu teléfono, ¿no quieres ser hostess?, te voy a dar mucho dinero‘, le dije: ‘No, gracias’. Seguí caminando y me estaba insistiendo y estiraba la mano como para agarrarme“, explicó.

Más adelante, Dhasia Wezka dijo que ante la situación se quedó en shock, pues pensó que podía sucederle algo peor en cualquier momento.

“Me bloqueé a pesar de que había (…) gente. Me bloqueé bien (…) por me espanté, la neta (…) Y es que lo que me pasó por la cabeza es que ahorita ahorita va a pasar una camioneta, me van a subir y yo ya desaparecí”, mencionó.

“Cuídense mucho“: Dhasia Wezka indicó que por fortuna una joven se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se acercó a ella para brindarle su apoyo.

“Afortunadamente una chava que se llama Ana se presentó conmigo, se dio cuenta de la situación que estaba pasando, se dio cuenta de que el chavo me estaba siguiendo y abordando (…)

Me seguí, me seguí, me escondí detrás de una camioneta y la chava me alcanzó y me preguntó si estaba bien“, continúo.

“Estoy bien y no pasó nada, pero se siente muy feo (…) Cuídense mucho chavas, no se bloqueen, si necesitan gritar, griten”, dijo.

No obstante, miles de usuarios y usuarias de Twitter se solidarizaron con la youtuber, no sólo contando sus experiencias de acoso, sino también, dejando ver qué es la realidad que vivimos cientos de mujeres diariamente.