mayo 15, 2020

Ayer la Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Ariadna Selene Aguilar Amaya, mandó un boletín en donde informó que el bono por el día del maestro, junto con la quincena del 1º al 15 de mayo de los docentes, llegaría en tiempo y forma el día de hoy; no tendría porque no ser así, son logros sindicales y se tienen que pagar, muy raro me pareció que enviaran un boletín para informar eso y no una felicitación, pero bueno siendo más metaleros, a los maestros nos sirve más el dinerito que los buenos deseos de doña Ariadna.

La pandemia nos agarró como al Tigre de Santa Julia, porque en realidad ni en nuestras peores pesadillas hubiéramos imaginado trabajar en estas condiciones, para los docentes de nivel medio superior, ha sido un verdadero calvario, ni me imagino para los de educación básica; es una realidad que muchos de los alumnos, no cuentan con las herramientas electrónicas necesarias, hay clases de computación por poner un ejemplo, al ser clases prácticas, si el alumno no tiene una computadora en su casa, se hace un martirio, ese es el caso de muchos de mis compañeros docentes; pero a todo esto yo me pregunto y las becas Benito Juárez, esas que fueron entregadas puntualmente a los estudiantes de bachillerato, ¿Donde están?, mal estamos pues, porque pensaría yo que para eso eran ¿No?.

Antes había ceremonia de celebración hasta con el gobernador en turno, ahora con motivo del día del maestro, el Gobierno Estatal ha implementado una serie de medidas, que tienen la finalidad de evitar contagios por Covid-19, entre ellas el cierre del centro de las principales ciudades del estado en horario de 6:30 de la mañana a las 6 de la tarde, además habrá ley seca por lo menos en la Capital del Estado, ya que según el descendiente directo de don Pancho Villa, que tiene don Hipólito en el ayuntamiento, el número de reportes por violencia doméstica, bajó sustancialmente el pasado fin de semana por esta medida; eso para mi gusto es salivita, pero a como están las cosas, ya de lo perdido lo que aparezca; ahora que mucho habrá que cuidar las ventas clandestinas de licor, ya hubo dos muertos en Rafael Delgado, no vaya a ser la de malas, que nos caiga una intoxicación, masiva porque entonces si nos lleva el payaso.

Cosas de la vida y menudencias

Veracruz vivió ayer el día con mayor número de contagios por Covid 19 reportados hasta ahora, hay un total de 1576 casos y 167 defunciones, las medidas tomadas por el Gobierno Estatal están siendo insuficientes, habrá que ser más estrictos, definitivamente la gente tampoco está poniendo se su parte, hay demasiados autos por las calles aún.

El gobernador García Jiménez, informó ayer que el ciclo escolar no se perderá, hoy viernes informará junto con la Secretaría de Educación de Veracruz, cual será la dinámica para continuar las clases desde casa, además abordarán todo lo referente a como será el regreso a clases, en un ambiente seguro.

Se han implementado hasta ahora las estrategias “Aprende en casa” y “Educando a Distancia”, enfocadas ambas principalmente a los municipios vulnerables, bajo este esquema de trabajo, se ha registrado un avance de entre el 13 y 23 por ciento, esto adicional al 64 por ciento de la cobertura de contenidos antes de la emergencia, por tanto es posible informar que existen condiciones adecuadas, para anunciar que no se va a perder el Ciclo Escolar.

Al menos una buena noticia, en fin que seguir aguantando queridos míos, que otra nos queda, nos leemos el lunes, pasen un bonito fin de semana.