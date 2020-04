Día del Niño en Cuarentena

abril 30, 2020

Isabel Ortega/Xalapa.- La celebración del día del niño, que incluía festejos escolares y salidas al parque, hoy se tendrá que suplir por juegos de mesa, maratón de películas, o alguna otra dinámica que muestre a los más pequeños del hogar el amor de sus padres.

El aislamiento social por la pandemia del coronavirus modificó la manera de festejar a los niños y niñas del hogar, pero no remplazó la ilusión de un día especial para ellos.

Las prioridades de los niños son claras, jugar, comer pastel y algunos dulces, esos son los ingredientes para tener un día especial, sin importar que este año estén al interior de su vivienda, aunque siempre se añora la compañía del mejor amigo.

Fernanda, estudiante de segundo año de primaria cuenta que este día será especial, porque sus papis le prometieron un regalo sorpresa. Fue la primera en despertar este día y encontró una carta de felicitación por el día del niño de su mamá.

“Voy a partir una piñata, mi mamá me compró dulces y metió un regalo sorpresa. Vamos a jugar juegos en familia, quiero comer milanesa de pollo. Vamos a jugar el Just Dance, el Mario Kart, voy a hacer muchas cosas”.

Ivanna, quien cursa el primer año de primaria, ya está disfrutando de su regalo. Sus papás se lo dieron en la mañana, cuando la despertaron con mucho amor.

“Voy a acampar al ratito, mi mamá me va a comprar un pastel, también voy a comer sushi y voy a ver películas y a jugar. Mis papás me despertaron con mucho cariño y abrí mis regalitos. Me regalaron una Barbie que tiene un closet (…) hoy me disfracé de hada”.

Santiago tiene siete años, es estudiante de segundo de primaria y él solo quiere jugar con su prima y disfrutar de su familia, “Voy a estar con mi prima, vamos a jugar y esas cosas”.

Ramsés tiene nueve años, cuenta que hoy va a celebrar con su hermana; tiene programados juegos de mesa y también piensa bailar y sus papás prometieron que al final del día les dará un regalo sorpresa.

“Voy a pasar el día del niño con mi hermana, jugando juegos de mesa y viendo películas con mi familia; jugando la consola y habrá un regalo sorpresa, según, al final del día nos lo van a dar, creo”.

Yoltzin, de ocho años, quiere comer tacos al pastor y disfrutar de un pastel de chocolate. Su mejor regalo fue que hoy no le encargaron tarea por ser día del niño.

“Voy a jugar con mi hermana y mi mamá; comiendo tacos al pastor, pastel de chocolate. Mi mejor regalo fue que no me dejen tarea por dos días”.

Los pequeños saben que una vez que se acabe la cuarentena podrán salir de nuevo a disfrutar del parque y sus aficiones; su prioridad es jugar en la calle con sus amigos y primos, también un helado o unos churros del parque Juárez.