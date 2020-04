Diana Bracho recibió triste noticia: Muere su amigo por Covid-19

abril 15, 2020

México/tvnotas. La primera actriz se encuentra en cuarentena en su casa de Coyoacán y pide a la gente no hacer caso a las fake news, que sólo meten dudas, y a aprender a distinguir la información de acuerdo a la fuente que la publica.

“Hay que cuidarnos, cuidar a los nuestros y a las personas que nos rodean: primero no salir de casa y si es necesario que sea con las precauciones necesarias; hacer uso del cubre bocas, tener a la mano gel antibacterial para desinfectar las manos, y mantener la sana distancia con las personas”, dijo.

-Diana, ¿Tuvo que cancelar algún proyecto?

“Sí, tengo pospuesta una telenovela padrísima con Juan Osorio de la cual no puedo decir mucho, también una obra de teatro (“Madres e hijos”) de Terrence McNally, el autor de Master Class, yo hice la traducción de la obra en estos días que he estado encerrada, tenía en mente: ‘el día que termine la traducción le voy a hablar a Terrence por teléfono y le voy a contar’; él estaba feliz de que la íbamos a hacer en México, pero murió dos días antes de que terminara la traducción”.

-No me diga…

“Sí, murió de Covid-19, él estaba en Nueva York”.

-¿Cómo se enteró?

“Por su esposo, él era casado, no sabes la tristeza que me dio . Estuve llore y llore”.

-¿Qué edad tenía?

“Ya era un hombre mayor, tenía 79 años, había tenido cáncer de pulmón y soló tenía uno, era una persona de muy alto riesgo por el problema pulmonar y la edad, pero no se cómo se contagió”.

-Pero, ¿sí pondrá la obra?…

“Sí, claro, los derechos ya los tenemos y todo, pero te digo otra cosa, lo que a mi me mata es la irresponsabilidad de la gente, cuando oigo a personas decir: ‘es un invento, aquí estamos todos tomándonos una chela y no pasa nada’. Lo que no saben es que la mayoría de enfermos se contagian por gente que no tiene síntomas, millones de personas en el mundo son asintomáticas y nada más porque su sistema inmune es fuerte se salvan, pero traen el virus y contagian a los demás, son los que están contagiando, porque evidentemente cuando la persona está enferma ya nadie se le acerca, por eso los que salen a la calle, se van de viaje, invitan a los cuates a una reunión, son unos irresponsables, tendríamos que aprender de los errores de lo que ya les pasó en otros países, pero no, para nada”.

– ¿De qué trata “Mothers and sons” (Madres e hijos)?

“Una mujer mayor tiene un hijo gay, pero ella no lo sabe. El hijo muere de sida y 20 años después decide ir a Nueva York, donde está el departamento del que fuera pareja de su hijo para enterarse de que el hombre está casado y él mismo le cuenta sobre las preferencias de su hijo”.