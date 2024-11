DIARIO EJECUTIVO: El futuro partido del Chicle y el Tamal (PACTO)

noviembre 27, 2024

Es una cosa de risa ¿O no?

El hecho es que la oposición se mira al espejo y se da risa

Y, de risa loca, quieren dividirla más, al crear nuevos partidos políticos.

De hecho Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la oposición ha señalado en varias ocasiones que está pensando crear un nuevo partido político, de la “sociedad civil”.

Incluso, Guadalupe Acosta Naranjo (y su Frente Cívico Nacional) ya anunció que presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE), una solicitud para registrar esta agrupación como partido político en enero del próximo año.

(Resuenan los tambores, suenan las fanfarrias y decenas de millones de ciudadanos aplauden no a rabiar sino de gusto.)

Y si se unieran los dos Xóchitl Gálvez y Guadalupe Acosta podrían crear un nuevo organismo político: el PACTO (Partido Auténtico del Chile y el Tamal Organizados).

((Y en el cielo un coro de ángeles solloza la marcha nupcial.))

Los dos contemporáneos (una de 1963 y 0tro de 1964).

Los dos unidos podrán rememorar sus horas de gloria.

Ella sus años felices cuando además de gelatinas -o jaletinas- vendía tamales con mucho orgullo. Con el mismo orgullo con el que dejó depositados sus chicles bajo la mesa -o las sillas- cuando era candidata presidencial por la oposición.

Él, cada vez que se mencionen las siglas del nuevo partido (PACTO), recordará sus días de gloria como presidente de la Cámara de Diputados y dese ahí apoyó el Pacto por México, que ocasionó el principio del fin del Partido de la Revolución Democrática hasta que hace unos meses perdió su registro.

En un discurso para la historia por su contundencia, Acosta Naranjo señaló: “Tenemos la convicción de que tenemos que construir una fuerza ciudadana que se pueda expresar políticamente en los procesos electorales”.

La respuesta fue que el auditorio le coreo el famoso “sí se puede” y ovacionaron el anuncio hasta que les quedaron las manos rojas.

Y el personaje que unos días antes llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum “vicepresidenta” porque supuestamente “es sumisa al poder”, llamó a los integrantes de su organismo de “la sociedad civil”, a unirse para llegar a la construcción de su propio partido.

Xóchitl Gálvez, por su parte, también anunció, pero no en vivo, la creación de su partido político sin apoyo del PRI y el PAN, con lo que busca capitalizar el apoyo que recibió durante los comicios más recientes en los que se ubicó segundo lugar, precisamente con el apoyo del PRI el PAN.

Y nada más para ver la película completa: tras estos dos anuncios, uno de los grupos empresariales que actúa como gran elector (fanfarrias); Citibanamex, realiza este martes un análisis político en el que dice que el PAN esta fregado, el PRI también, sobre todo después de sus respectivas asambleas, lo que demuestra la debilidad de la oposición. “Ninguno de los dos está preparado para una reinvención profunda”. Incluso la alianza de estos dos es debatible, mientras que a Movimiento Ciudadano le falta tener presencia nacional.

(Sale un comercial de los años setentas remasterizado: “si la votación es poca a la oposición no le toca”.)

¿Llegaremos a las elecciones 2030 con cinco partidos de oposición, entre ellos el partido del chicle y el tamal?

Sí es de risa y de risa loca crear más partidos para dividirse más

Dice el filósofo del metro; a veces las sumas dividen.

Trump: balazo en pie; Sheinbaum, de altura

¿Se habrá dado cuenta Donald Trump que si impone aranceles a las importaciones mexicanas se dará un balazo en el pie? Seguramente no está consciente a pesar de que sus amenazas provocaran este martes que las acciones de las empresas automotrices estadounidenses porque buena parte de su operación depende de los insumos que compran de nuestro país.

Los títulos de General Motors se desplomaron 8.99 por ciento, los de Ford cayeron 2.03 por ciento y los de Tesla moderaron su caída a 0.10 por ciento. En Europa, el sector de automóviles y piezas mostró descenso de 1.4 por ciento.

Esto quiere decir que sus aranceles de 25 por ciento a productos mexicanos y canadienses perjudicarán en mucho a los propios estadounidenses que votaron por él, porque se encarecerían no solo los autos, sino los electrodomésticos, las computadoras, los celulares y hasta los alimentos.

Por cierto hubo mucha diferencia en las respuestas a Trump desde México y Canadá. La de nuestro país, a través de una carta fue directa, congruente y fuerte: No es con amenazas como se solucionan los problemas, le escribió la presidenta Claudia Sheinbaum en la misiva en la que dice que con los aumentos de aranceles todos perdemos.

Y le dice a Trump: “por razones humanitarias siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de la salud pública de su país”.

Y también le señala: “no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos, se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos, a un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes, sí comunes, por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motors Company las cuales llegaron a México hace 80 años, por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo, no es aceptable y causaría a Estados Unidos y México inflación y pérdidas de empleo”.

Bien la presidenta Sheinbaum. La reacción de Canadá, de Justin Trudeau, fue tímida y sumisa a los intereses estadounidenses. Hablaron por teléfono. “Tuvimos una buena charla en la que abordamos temas como comercio y seguridad fronteriza”, dijo el mandatario canadiense a la prensa

El Banco de México señaló que las cuentas externas del país se encuentran sólidas y mantienen su fortaleza. Al presentar los resultados de la cuenta corriente del país indicó que en el tercer trimestre esta cuenta que incluye la balanza comercial y de servicios, más las remesas y las transferencias, registró un superávit de 733 millones de dólares, que equivalen a 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto. En el informe se da cuenta del aumento en las remesas que significaron 3.4 por ciento del PIB y de una reducción del déficit comercial, que bajó 0.8 por ciento del PIB, mientras que el desequilibrio en los servicios bajó 0.7 por ciento del PIB. En el informe se indica que se presentó un aumento de los activos de reserva por mil 488 millones de dólares… El INEGI informó esta mañana que el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas se conforma por seis millones 058 mil 548 establecimientos, cifra superior a los cinco millones 564 mil 613 de mayo pasado. Esto significa que en solo seis meses se incorporaron 493 mil establecimientos, lo que significa un avance de nueve por ciento de mayo a noviembre, un crecimiento sin precedente en la historia del país. De los más de seis millones de unidades económicas registradas, 44 por ciento pertenece al sector Comercio; 42 por ciento, al sector Servicios; 11 por ciento a Industrias manufactureras y tres por ciento a otros sectores. En la primera edición del DENUE de 2010, se observó había cuatro millones 331 mil 202 establecimientos, lo que significa que en 14 años se incorporaron un millón 727 mil 346 establecimientos, cifra muy menor si se compara con los casi 500 mil abiertos en un sólo seis meses de este año… La Procuraduría General de la República informó que dos altos exfuncionarios públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron vinculados a proceso por atentar contra el fisco Federal por un monto aproximado de 172 millones de pesos. Los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, Leopoldo Carrillo Werring, ex administrador General de Auditoría Fiscal Federal, y de Rubén Durán Miranda, ex administrador Central de Análisis Técnico Fiscal, serán procesados por probable comisión de los delitos contra la administración pública, uso de documento falso y ejercicio ilícito del servicio público… El INEGI informó este lunes que en 2023 se alcanzó un máximo histórico en el valor económico del trabajo no remunerado que los miembros del hogar destinan a las labores domésticas y de cuidados en México. Estas labores reportaron un monto de 8.4 billones de pesos, lo que equivale a 26.3 por ciento del PIB del total de la economía. En la cuenta satélite del trabajo no remunerado en los hogares, se indica que la edición anterior, correspondiente a 2022, el valor tuvo un monto de 7.2 billones de pesos, lo que representó el 24.3 por ciento del PIB nacional. En promedio, las mujeres aportaron a su hogar el equivalente a 86 mil 971 pesos anuales por el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados que realizan durante el 2023… El caso del empresario Oscar Manuel Herrejón Caballero, extraditado tras ser detenido por la Interpol en Italia bajo acusaciones de violación, se perfila como una prueba crucial para el sistema judicial del Estado de México. La atención se centra en Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y aspirante a la Suprema Corte; José Luis Cervantes, Fiscal General, y el juez Emmanuel Ruíz Albarrán, quien dirigirá la audiencia en el penal de Santiaguito. Con colectivos feministas y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, que observan el caso de cerca, este proceso no solo impactará la búsqueda de justicia, sino que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad por violencia sexual… La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Marlene Fragoso y dirige Raúl Mendoza, concientiza sobre la valorización de los residuos plásticos, y desde 2022 trabaja en programas de acopio. A propósito, esta semana (28 y 29 de noviembre) celebrará la cuarta edición del Eco-cambalache, donde los ciudadanos podrán intercambiar entre otros, recipientes de plástico transparente, envases, platos y vasos de unicel, así como empaque y embalaje protector de electrónicos de unicel; y envases de comida por productos de la canasta básica. Esta edición será en el parque Salesiano, localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los plásticos a intercambiar deben ir limpios, sin residuos… Mientras los fabricantes locales de camiones contribuyen a la economía nacional, las unidades usadas importadas, muchas con tecnologías de hace dos décadas, desincentivan la producción nacional y disparan las emisiones contaminantes. Este tema se agrava aún más al considerar que, este 2024 podría cerrar con el ingreso de más de 31,000 vehículos pesados, frente a un promedio anual de 9,000 en años anteriores. El marco regulatorio vigente, que data de 2004, requiere una actualización urgente para enfrentar los retos ambientales y económicos del país. La Semarnat, liderada por Alicia Bárcena, y la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, tienen en sus manos la responsabilidad de impulsar un nuevo Acuerdo Ambiental que limite estas importaciones y fomente la renovación vehicular…. La institución mexicana liCore, será una de las beneficiarias del Net-Zero Research Fund 2024 de Scotiabank, de acuerdo con Meigan Terry, SVP y directora general Global de Sostenibilidad, Impacto Social y Comunicaciones del banco. Este año, los fondos otorgados ascienden a aproximadamente 1 millón de dólares canadienses, los cuales serán distribuidos entre las organizaciones seleccionadas en México, Canadá, Colombia y Perú. Estas organizaciones están llevando a cabo investigaciones e iniciativas relacionadas con la descarbonización y la transición hacia una economía de cero emisiones netas. El Net-Zero Research Fund 2024 tiene como objetivo distribuir un total de 10 millones de dólares canadienses en subvenciones a organizaciones que realizan investigaciones y lideran iniciativas enfocadas en la transición hacia una economía baja en carbono, informó Pilar Torres Ospina, Directora de Asuntos Públicos y Comunicación de Scotiabank México… Baker McKenzie, presidida por Gustavo Boruchowicz en América Latina, ha sido nombrada Práctica Regional de América del Sur del Año por sexto año consecutivo en los Chambers Latin America Awards 2024, en reconocimiento a su estrategia de crecimiento en la región. Para obtener este prestigioso galardón, se llevó a cabo una investigación basada en la retroalimentación de clientes, logros alcanzados, crecimiento estratégico y expansión, así como en la calidad de los servicios prestados… Canilec y Tetra Pak, que dirigen Ricardo Villavicencio y Ramiro Ortiz, respectivamente, están de manteles largos por la presentación del libro Historia de la Leche y sus derivados en México, donde cuentan el periplo de la industria para convertir al alimento en uno de los infaltables en las mesas mexicanas; mercado con valor de casi 600 mil millones de pesos que se concentra en cuatro entidades que generan más de la mitad de la producción nacional, Jalisco (21 por ciento), Durango (11), Coahuila (11) y Chihuahua (10 por ciento)… Grupo Posadas recibió el Distintivo de Hoteles Hidro Sustentables otorgado por la Fundación Helvex. El Distintivo es un reconocimiento que impulsa la adopción de mejores prácticas en el manejo responsable del agua dentro de la industria turística.