DIARIO EJECUTIVO: Presupuesto 2025, el gran reto de Sheinbaum

noviembre 13, 2024

Este viernes, el Gobierno de Claudia Sheinbaum deberá entregar al Poder Legislativo el paquete económico correspondiente a 2025, que incluye los Criterios Generales de Política Económica, el Presupuesto de Egresos, la Ley de Egresos y la llamada Miscelánea Fiscal, para el año entrante

De acuerdo con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el paquete económico marcará el inicio de un nuevo gobierno y será reflejo fiel de las prioridades de la nueva administración, además de que buscará consolidar y profundizar el modelo de desarrollo, que se ha denominado “Humanismo Mexicano”.

El funcionario dijo a los diputados que la principal preocupación de los inversionistas es el déficit fiscal de 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) -un nivel que no se había registrado desde hace más de 30 años- y explicó que este desequilibrio surge del actual ciclo de altas tasa de interés, que consume los gastos presupuestales.

Ramírez de la O señaló ante legisladores que el paquete contribuye a salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fomentar un entorno propicio para la inversión y el crecimiento y reiteró el compromiso de hacer uso de los recursos públicos en beneficio de la población y particularmente en los estratos menos favorecidos. Y afirmó que “no regresarán los gastos superfluo y seguiremos trabajando bajo principios de austeridad”.

Prácticamente todas las consultoras no esperan sorpresas en el presupuesto de egresos, aunque sí mantienen cierta preocupación de que la deuda pública pueda crecer hasta más del 60 por ciento del Producto Interno Bruto.

BBVA, por ejemplo señala que el paquete económico de 2025 debe contener un escenario macroeconómico realista, un compromiso para realizar una consolidación fiscal y una ruta creíble para que las finanzas públicas tengan un balance primario positivo y no un déficit como el actual, planteó BBVA México, el banco de mayor presencia entre los que operan en el país.

S&P Global Ratings dijo que espera que México continúe con una gestión macroeconómica cautelosa durante los próximos dos años, aunque advirtió sobre posibles desafíos para la segunda economía más grande de América Latina, incluyendo el comercio con Estados Unidos. Incluso señaló que la agencia podría reducir su calificación para México si la deuda y los déficits fiscales empeoran.

Intercam señaló que el paquete podría incluir un programa de consolidación fiscal del cual los inversionistas están muy atentos y previó que el Presupuesto de Egresos se enmarcará en un entorno donde se esperan mayores programas sociales y la continuación de algunos proyectos insignia de la pasada administración que no se terminaron.

CIBanco, dijo que existe la intención por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de enviar un Paquete Económico 2025 responsable, que atienda en mayor medida la preocupación de evitar que el déficit público se mantenga en niveles altos y que la trayectoria de la deuda como porcentaje del PIB descienda en el mediano plazo. “No será una tarea fácil”.

En efecto, no se trata de una tarea fácil, pues sobre el Gobierno gravita una deuda pública heredada (como la del Fobaproa) que cada día es más onerosa sobre toda si se toma en cuenta la tendencia al alza en las tasas interés en todo el mundo que prevaleció durante dos años y que apenas en este 2025 comienza a amainar.

Mucho se ha hablado del supuesto endeudamiento del sexenio pasado. Sin embargo, los datos demuestran que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador la deuda pública creció menos de tres por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que en las dos administraciones anteriores aumentó en promedio 8.2 por ciento. Es decir que la Cuarta Transformación recibió una deuda que en muchos países podría considerarse impagable y con ella tendrá que convivir Claudia Sheinbaum.

Otro de los grandes retos del paquete económico 2023, es que sin incurrir en nuevos préstamos, se atiendan dos puntos sustanciales: el aumento en los apoyos sociales y la nueva obra pública que ha prometido la presidenta Sheinbaum.

Desde luego que el paquete económico será aprobado en el Poder Legislativo, porque se cuenta en las dos cámaras no solo con la mayoría simple que se necesita, sino hasta con la mayoría calificada, por lo que la oposición tiene poca o nula capacidad de modificarlo.

Pero también es importante que el Poder Ejecutivo tiene entre sus haberes a la mayoría de la población, según lo demuestran de manera cotidiana las diversas encuestas.

Y por si fuera poco tiene el mayor índice de confianza del consumidor en la historia, pues este indicador, que miden de manera conjunta el Banco de México y el INEGI desde 2001, en octubre se ubicó en 49.4 puntos, con un avance mensual de 2.0 puntos y anual de 3.4 puntos unidades, lo que sitúa éste índice en el nivel más alto de la historia, al cumplirse un mes del inicio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum,

A su interior, se observaron alzas mensuales en los cinco componentes que lo integran. La Situación económica esperada por los miembros del hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual, se situó en 60.8 unidades con un crecimiento de 3.1 con respecto al mes anterior y de 3.6 puntos con relación al mismo mes del año pasado, lo que indica que existe confianza de que los mexicanos tendrán un mejor nivel de vida dentro de un año. En lo que se refiere al futuro de la economía del país en su conjunto, el indicador se ubicó en 55.4, con un avance de 7.4 unidades con referencia a lo que opinaban hace un año.

Esto significa que la presidenta Sheinbaum y los legisladores aliados a la Cuarta Trasformación cuentan con toda la base social necesaria para la aprobación del paquete económico 2025 y esperan que se cumplan sus anhelos.

Desde luego, a partir de este viernes y durante lo que resta del año, se registrarán cientos, quizá miles, de noticias falsas y campañas en las que intentará desestimar, a priori, el paquete económico, aduciendo seguramente que será para endeudar más al país, pero sin tomar en cuenta un contexto en el que la deuda de los países industrializados y de la mayoría de las naciones con desarrollo similar o menor a México (como España, tan querida por la oposición) es de hasta 100 por ciento del Producto Interno Bruto.

Y esto, en un entorno político en el que el principal partido opositor, Acción Nacional, designó como presidente a Jorge Romero, uno de los principales líderes del cártel inmobiliario, en unas elecciones con una votación que puede considerarse bajísima.

Y esta oposición es la que buscará demeritar el presupuesto de 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informaron que este martes fue renovado el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), en cual 19 empresas productoras de alimentos y 11 empresas comercializadoras, se comprometieron a mantener los precios de la canasta básica de 24 productos durante los próximos seis meses, es decir hasta abril de 2025. La idea es que una canasta, que incluye leche entera pasteurizada, huevo blanco, pollo entero, papel higiénico, pan de caja, sopa de pasta, atún en lata, sardina en lata, aceite vegetal, arroz, bistec de res de pulpa, harinas comercializadas y harina de maíz básica, entre otros, no rebase los 910 pesos. Las tiendas de autoservicio firmantes del Paquete fueron: Walmart, Chedraui, Soriana, La Comer, Merza, Calimax y Aprecio, HEB, Smart, Casa Ley, SuperKompras y Super AKI. Por su parte, las agroindustrias participantes son: GrupoMar, Minsa, Lala, Bimbo, SuKarne, Kimberly Clark, Pilgrims, Schettino, Pinsa, Maseca, Verde Valle, Ragasa, Alpura, San Juan, Bachoco, La Moderna, Sigma, Opormex y Grupo Porres… La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) informó que en octubre las ventas en todas sus tiendas registraron un aumento de 4.3 por ciento, con relación al mismo mes el año pasado. En su reporte mensual el organismo señaló que en el décimo mes del año, las ventas comparables, que consideran todas las tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación positiva de 1.7 por ciento. En el periodo enero octubre el aumento de ventas en todas sus tiendas fue de 7.3 por ciento. Las ventas octubre ascendieron a un billón 300 mil millones de pesos, contra un billón 200 mil millones de pesos de octubre de 2023… El INEGI informó que en septiembre de 2024, ingresaron al país seis millones 275 mil 739 visitantes, cifra que representó un incremento de 20.1 por ciento a tasa anual. En ese mes el ingreso de divisas por concepto de gasto total de visitantes ascendió a mil 788.6 millones de dólares, monto superior en 4.5 por ciento con relación al mismo mes de 2023. El gasto medio de turistas de internación también mostró una tendencia al alza pues alcanzó un monto de mil 084.57 dólares, 3.2 por ciento mayor al registrado en septiembre de 2023… La venta de vehículos pesados mostró un fuerte crecimiento en octubre, al distribuirse cinco mil 521 vehículos pesados al menudeo y seis mil 675al mayoreo en el mercado nacional, lo que representó una variación de 17.8 y 43.5 por ciento, respecto al mismo mes de 2023. En los primeros 10 meses del año se vendieron al menudeo 47 mil 815 vehículos, 11.38 por ciento más con respecto al mismo periodo de 2023. Al mayoreo se vendieron 51 mil 828 unidades, 15.15 por ciento superior con relación a enero-octubre del año pasado. Estas cifras representan una buena noticia para la economía, pues significan que el transporte de mercancías sigue creciendo y los grandes distribuidores renuevan sus flotillas para atener al mercado interno. Las cifras se suman al incremento en el comercio de vehículos ligeros que alcanzó en octubre niveles sin precedente… Con el respaldo del Consejo Mexicano de Negocios, el Centro de Competitividad de México puso en marcha la sexta edición de CREO MX, que busca potenciar el desarrollo de MiPymes y emprendedores mexicanos. José Antonio Pérez Antón, presidente del Centro de Competitividad de México dijo que las grandes empresas respaldan a los emprendedores facilitando un espacio en donde se pueden vincular con otros actores del Ecosistema Emprendedor para ayudarles a concretar su idea o hacer crecer su empresa. El evento se realiza en tres sedes; el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Anáhuac del Norte y Universidades Aliat – ETAC Campus Coacalco. Ahí se dijo que 75 por ciento de los emprendimientos y pymes no sobreviven a los dos años de operación por falta de capacitación, y cerca del 60 por ciento de las pymes operan en la informalidad. Por eso es interesante esta iniciativa que integra una comunidad de 22 mil emprendedores y empresarios y una red de más de 80 aliados…. Grupo Rica, dirigido por Miguel Ángel Guizado, inició un innovador programa para instalar paneles solares en tiendas de abarrotes ubicadas en los estados de Hidalgo, Morelos y Puebla. Ya inauguró el primer pequeño comercio con esta tecnología de captación de energía solar y se busca que sean tres mil establecimientos de su programa Centurión los que la usen. El desarrollo de esta estrategia sostenible se lleva a cabo en colaboración con Solfium, empresa dirigida por Andrés Friedman, encargada de la instalación de los paneles solares. Con este proyecto, los pequeños negocios no solo se convierten en actores clave para un futuro más verde, sino que también podrán reducir uno de sus costos operativos más altos: el consumo energético. Además, se espera que el impacto positivo de esta tecnología se extienda a las comunidades locales, brindando la oportunidad a más personas de conocer las ventajas de la energía sustentable. Grupo Rica, con 80 años de experiencia en el mercado y forma parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola… En el Buen Fin tomar precauciones se vuelve esencial para evitar pérdidas económicas y proteger la información personal y financiera. En este sentido, Scotiabank México emitió siete recomendaciones clave para protegerse de fraudes durante el Buen Fin. Entre ellas, destacan la importancia de usar contraseñas seguras y activar la autenticación de dos factores en las cuentas bancarias, lo que añade una capa adicional de protección. José Manuel Barbosa, director general de Operaciones de Scotiabank México, enfatizó la importancia de planificar las compras durante el Buen Fin para aprovechar ventajas como meses sin intereses y descuentos, sin descuidar la seguridad… Una de las alternativas financieras para miles de personas es el crédito de nómina, mediante el cual se pueden solventar diversas emergencias o bien, usarse como capital inicial de emprendimiento. Aquí la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), que preside Gustavo Martin del Campo, que representa más de 53 mil millones de pesos en activos y más de 2.6 millones de créditos otorgados, cuenta con un nuevo agremiado que es la entidad financiera mexicana INVENTA SFIEH S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R., dirigida por Juan Pablo de Pedro Martínez, enfocada al otorgamiento de créditos de nómina. Esta empresa creada en 2019 tuvo que demostrar que está apegada a la ley, además de contar con autorizaciones de la CNBV, al mando de Jesús de la Fuente, entre otros, para afiliarse a la AMDEN.