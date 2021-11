DiCaprio interpretará al líder de la secta de Jonestown «Jim Jones»

noviembre 11, 2021

Ciudad de México. ¡Atención! De acuerdo al portal Deadline, Leonardo DiCaprio se encuentra en pláticas finales para unirse a un nuevo proyecto donde interpretaría a Jim Jones. Aunque su participación aún no está absolutamente garantizada, el curso de las negociaciones con MGM, por el momento, indica que el célebre actor nos regalará otra interpretación memorable.

¿Quién fue Jim Jones?

Este hombre era un pastor protestante. Cobró notoriedad al fundar y liderar la secta del Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo. Sin embargo, pasó a la historia al organizar un suicidio colectivo de tipo ritual donde murieron más de 900 personas. Este caso de 1978 conmocionó al mundo entero pues ,entre los numerosos decesos, se reportaron los de al menos 200 menores de edad, incluidos bebés.

Los sucesos tuvieron lugar en Jonestown, asentamiento que albergó a la comunidad religiosa localizad en Guyana, América del Sur. Parte de la polémica que envuelve a este acto revolucionario (según lo definió el propio Jones) también se debe, aunque en menor medida, al asesinato de un congresista estadunidense; no obstante, lo más perturbador es que, según se cuenta, muchos de los que se suicidaron fueron obligados. ¿De qué manera? Podremos verlo en la película, a través de los poderosos gestos a los que DiCaprio nos tiene acostumbrados.

Cabe destacar que esta no será la primera vez que Jim Jones será retratado en la gran pantalla. En 1980, CBS distribuyó una miniserie televisiva titulada Guyana Tragedy: the Jim Jones Story. Esta producción, que contó con una magistral actuación del actor Powers Boothe, a la fecha cuenta con un gran reconocimiento por parte de la crítica especializada. Y de hecho, el desempeño de Boothe fue tan bueno (en su momento se le galardonó con el premio Emmy a Actor principal sobresaliente en una serie o especial), que muchos cuestionan cuál es el propósito de relanzar la historia. ¿Tú qué opinas?

Próximos estrenos protagonizados por Leonardo DiCaprio

Vale la pena recordar que el actor tiene en puerta dos proyectos que igualmente han despertado grandes expectativas en los fanáticos. El más próximo es No Miren Arriba, comedia negra producida por Netflix que llegará al catálogo el próximo 10 de diciembre. Contará la historia de dos astrónomos que descubren que un meteorito se aproxima a la Tierra y, sin embargo, parece que a nadie le importa.

Después, llegará a las salas The Killers of the Flower Moon, cinta dirigida por Martin Scorsese, también basada en una historia real y que aún no tiene fecha de estreno. Esta película narrará los asesinatos cometidos contra los nativos americanos de Osage, a causa de intereses relacionados al petróleo y al control de la tierra. ¡Espérala!