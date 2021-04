Dice Cuitláhuac que hay condiciones de seguridad para campañas

abril 5, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. El arranque de campañas a diputaciones federales se dio sin contratiempos, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien afirmó que están dadas las condiciones de seguridad para que se lleve a cabo el proceso electoral 2021.

Sin embargo, en menos de una semana fueron asesinados dos actores políticos en la zona centro de la entidad, el ex alcalde de Mixtla de Altamirano, Gonzalo Elías Zopiyactle Colohua y la ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), María Guadalupe Reyes Raygoza.

En ambos casos, dijo el mandatario, no habrá impunidad y se tienen ya líneas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.



“Una línea de investigación con respecto al (asesinato) de la señora, no tiene que ver con motivos políticos y el del otro se está indagando con dos líneas de investigación. He sido muy claro, no va a haber impunidad, hay quien no lo quiere entender, hemos dado muchas pruebas de que damos con los responsables materiales y avanzamos con los presuntos responsables intelectuales”.

Se equivocan, advirtió, quienes piensan haciendo este tipo de actos, se saldrán con la suya, pues serán detenidos y puestos ante la justicia.

Hay que recordar que el pasado 2 de abril fue localizado el cuerpo desmembrado de Gonzalo Elías Zopiyactle Colohua, ex presidente municipal de MIxtla de Altamirano, en un acceso principal del municipio de Zongolica, y días antes María Guadalupe Reyes Raygoza, ex candidata a la alcaldía y ex dirigente municipal del PAN de Astacinga, Veracruz, murió mientras era atendida en un hospital de Orizaba tras ser atacada a balazos.

A pesar de esta situación, el gobernador afirmó que hay condiciones para que los políticos, aspirantes a un puesto de elección popular hagan sus recorridos.

“Sí hay condiciones al grado de que ya arrancaron las campañas, no ha habido ninguna situación, los dos homicidios como ya dije, tienen sus líneas de investigación, están un poquito desligadas de los arranques de campañas, tienen que ver con otras cosas, arrancaron bien, si, las campañas”.

Hay que señalar que hasta el momento van 12 políticos asesinados, algunos de ellos aspirantes a una candidatura para un cargo de elección popular, además hace unas semanas se firmó el llamado “Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021”, con el que supuestamente se frenarían los actos de violencia de cara a las campañas políticas.