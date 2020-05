Dice Madonna que es inmune al coronavirus

mayo 1, 2020

CDMX/AlMomentoMX. Madonna ha estado haciendo cuarentena en su casa, pero ha decidido compartir con sus fanáticos la manera en cómo ha sobrellevado el confinamiento a través de las entregas de Quarantine Diary.

Sin embargo, en su más reciente video logró sorprender a sus fanáticos con su revelación, pues resulta que la Reina del Pop le cuenta sus fans que como tenía mucha curiosidad por saber si era inmune al virus y como puede fue a hacerse unos exámenes médicos para confirmar esta idea y para su fortuna resultó que sí, que en su cuerpo hay un montón de anticuerpos que la protegen de adquirir el COVID-19. ¿Será?

Pero como la cantante es del team “hasta no ver no creer”, tomó una decisión que si no la conociéramos nos parecería muy arriesgada. Pues ¡agárrate!, porque Madonna tomó la decisión de comprobar la veracidad de los resultados del estudio saliendo a la calle a respirar el aire del coronavirus. WTF!

Sí, no es broma.De hecho la señora de 65 años le contó al mundo que planeaba dar un paseo en su carro con las ventanas abiertas para respirar el aire con coronavirus y así confirmar de una vez por todas que ya es inmune a la nueva enfermedad.

Pero, ¿cómo es posible que Madonna tenga anticuerpos al coronavirus? Bueno, pues de acuerdo a lo publicado por TMZ, si la reina del pop cuenta con anticuerpos es probable que en algún momento haya estado infectada y ella no lo sabía. Recordemos que también compartió hace unos días que varios de sus amigos habían muerto por coronavirus.

En fin tendremos que estar al pendiente de sus próximas publicaciones acerca de sus aventuras durante la cuarentena, pues parece que no habrá poder humano que detenga a la estrella del pop de probar su teoría y salvar a la humanidad de este virus mortal.

Recientemente, la diva donó un millón de dólares a la alianza REFORM para enviar 100 mil mascarillas quirúrgicas a las cárceles y prisiones.