Dice que Velma era lesbiana en guion original de ‘Scooby Doo’

Redacción/AlMomentoMX. Aunque James Gunn es mejor conocido por estar detrás de la franquicia Guardianes de la Galaxia del UCM, también fue responsable de escribir el guión de la película live action de Scooby Doo, estrenada en 2002.

Si bien esa película no fue un gran éxito y sufrió ante la crítica, desde entonces se ha considerado como un clásico de culto.

En una de sus apariciones en Twitter para responder preguntas de los fans con respecto a su trabajo, un usuario le pidió que hiciera realidad el sueño de un live action de Scooby Doo en el que Velma fuera lesbiana, a lo que Gunn respondió:

I tried! In 2001 Velma was explicitly gay in my initial script. But the studio just kept watering it down & watering it down, becoming ambiguous (the version shot), then nothing (the released version) & finally having a boyfriend (the sequel). 😐 https://t.co/Pxho6Ju1oQ

— James Gunn (@JamesGunn) July 13, 2020