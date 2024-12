Dictamen de riesgo de Gas Natural podría vencer en breve: PC

diciembre 3, 2024

La empresa lleva más de 6 años intentando meter una red de gas para la zona conurbada

Isabel Ortega, Xalapa, Ver.- En su comparecencia ante diputados locales, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Enrique Nachón aseguró que para que Veracruz pueda lograr el desarrollo económico en Nuevo León, es necesario dar paso al gas natural.

La titular de la secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, evadió confirmar la postura del exfuncionario estatal, y comentó que en el caso de la dependencia a su cargo solo les queda “verificar” que la industria no genere afectación a la población.

“Es que no tiene que ver con nuestra entidad, como nosotros les hemos dicho en otras ocasiones, pues nosotros más bien regulamos la actividad para que sea una actividad con el menor riesgo posible, ¿no?

“O sea, recordemos que hasta caminar tiene un riesgo, y en ese sentido, pues nos corresponde emitir las recomendaciones para poder disminuir, regular, controlar o mitigar el riesgo, y bueno, pues es lo que trabajamos”, argumentó al evadir confirmar o rechazar lo dicho por su excompañero de gabinete.

Al cuestionar sobre Gas Natural del Noroeste, empresa que busca introducir una red de gas natural en Xalapa, Emiliano Zapata y Coatepec, aseguró que sigue en las mismas condiciones que hace un año, que logró el cambio de uso de suelo en Emiliano Zapata.

“Pues estamos en las mismas condiciones, tienen un dictamen técnico de riesgo para la introducción del ducto (…) tiene una vigencia de dos años, está vigente hasta ahora, y en caso de que se venza, pues vamos a ver lo que le precede al sujeto obligado.

“La verdad no me acuerdo (cuando vence), porque ya tiene bastante tiempo que lo tiene, o sea, tiene como un año, o sea, no estoy segura si tiene apenas un año o año y medio. Entonces, si tuviera año y medio, ya estaría pronto a vencer”