Diego Boneta se defiende de las burlas por cantar feo

agosto 1, 2022

Redacción

Xalapa, Ver.- El mexicano Diego Boneta hace unos días fue la burla en un Piano Bar, en donde la gente cuestionó el uso de Auto-Tune dentro de la serie, pues su canto dio mucho de qué hablar. Cabe agregar que Boneta se encontraba con unas copas de alcohol encima.

La criticas le llovieron por unos videos que se hicieron virales, en un restaurante en donde el actor mexicano se encontraba, visiblemente ebrio, cantando a todo pulmón junto con los presentes, las canciones de Luis Miguel que lo llevaron a destacar su voz, sin embargo en aquella ocasión no fue así, pues su canto no fue del gusto del público, lo que llevaron a la conclusión de que realmente no cantaba.

Ante la críticas Diego se defendió, diciendo que no era un concierto pues simplemente estaba de fiesta con sus amigos: “Creo que los tequilas me traicionaron con esa canción de Frank Sinatra, pero la verdad es que la estaba pasando bien con mis amigos, no era un concierto”. Fueron sus palabras.