Difícil situación la de los albañiles del panteón de Misantla

junio 5, 2020

Arquímedes González. Quienes están padeciendo una lamentable situación y critica, son los 5 albañiles que ofrecen su trabajo, en el interior del cementerio municipal Sagrado Corazón de Jesús de esta ciudad de Misantla, debido a que desde dos meses son pocos los servicios que los contratan, a la par de todo ello no cuentan con otro ingreso ni apoyo de ninguna índole.

Y es que los albañiles seles contrata en ocasiones de 1 a 2 veces al día, donde dan el servicio en la construcción de gavetas, capillas, sepulcros, arriates, por mencionar, situación que están resintiendo desde que se dio la cuarentena, pero esta situación les golpeó mas desde que se dio el 1er sepultado por posible coronavirus, además de que la gente acude menos a solicitar permiso, dando una disminución aproximada del 60% en su trabajo.

En entrevista con Alberto Bandala Hernández, albañil del cementerio explico que esta situación si les ha pegado, pues no a todos les llega un trabajo, y se preocupan por llevar el sustento a la familia, lo que hace que tengan que ofrecer sus servicios en ocasiones a sus conocidos en algún tipo de detalles en las tumbas.

“De echo yo tengo como tres meses que no he trabajado, solo agarre un trabajito leve, no he trabajado, esto es por el Covid-19, y por esta razón no hay trabajo, aquí de planta trabajamos 5 que estamos todo el tiempo, había mas 7, 8, 9 pero como hay poco trabajo, se están yendo a trabajar fuera, si es preocupante, de echo si hay trabajo pero muchas veces se desvía el trabajo por equis motivo, a veces si tenemos trabajo pero de los tres meses que llevo solo dos trabajitos chiquitos, una ganancia de 600 pesos en tres meses, y estamos sufriendo pero ni modo”.

Y es que se ha detectado que, a la fecha, mucha gente opta por sepultar a sus familiares, normalmente los albañiles llegan a las 9:00 horas y se retiran a las 18:00 horas, y si bien les van como se dice sacan para las tortillas y si no pues deben de buscar hasta dinero prestado para que su familia pueda comer, debido a que no cuentan con otro tipo de ingresos, ni apoyos.

“Que pedimos, pues nosotros estamos solamente a la disposición del agente, cualquier persona que quiera algún trabajito en el cementerio, abemos 5 personas, que estamos a la espera del trabajo esta un señor que se llama Joel Bandala, un señor que se llama Fernando Espinosa, Ernesto Bandala, Alberto Bandala, y también esta un hijo del señor don rene, también aquí estamos en la espera del trabajo, todos estamos a trabajar aquí”.

Y lo que nos habla en entrevistado es cierto, en un tablero de aviso que está a la entrada del cementerio, se puede apreciar que tan solo en el mes de abril solo registraron 7 servicios, y en el mes de mayo solo 8 servicios, según se informo que en meses anteriores cada uno de los albañiles registraban de entre 8 a 9 servicios al mes, y lo que se refleja en la actualidad es que antes se registraban entre 16 a 20 personas al mes que se sepultaban.

Bandala Hernández, finalizo manifestando que la ventaja que se tiene al recibir el pago de sus servicios, este ingreso juega un rol importante en la economía misanteca, pues el déficit económico se queda en el municipio, y hace que se tenga mejor aprovechamiento, pero a la fecha no existe esta posibilidad pues no hay trabajo.