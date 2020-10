Difusión Cultural presenta a Roberto Aguirre Guiochín en concierto presencial

octubre 27, 2020

Redacción/Xalapa. A punto de concluir con la serie de conciertos presenciales del mes de octubre, la Dirección General de Difusión Cultural presenta a Roberto Aguirre Guiochín director del Ensamble Clásico de Guitarras en la Galería Ramón Alva de la Canal.

El próximo 28 de octubre Roberto Aguirre llega para deleitar al público con un programa en donde la guitarra será la anfitriona de este concierto presencial.

No te pierdas el próximo 28 de octubre en punto de las 12:00 horas a Roberto Aguirre Guiochín en la Galería Ramón Alva de la Canal, ubicada en Xalapeños Ilustres No. 86, Zona Centro, comparte la música y la alegría del Talento UV que Difusión Cultural UV trae para ti, y no olvides continuar cerca de los grupos artísticos desde las páginas de Facebook, Twitter, YouTube para conocer las medidas necesarias para el acceso a los conciertos presenciales y visita la plataforma DGDC MÚSICA en donde encontrarás más contenido.